Tennis : "en paix", Caroline Garcia dit adieu au tennis professionnel

Des fleurs, quelques larmes puis un grand sourire : la carrière professionnelle de l'ex-N o 4 mondiale Caroline Garcia s'est achevée lundi 25 août au premier tour de l'US Open, où la Française a été honorée lors d'une brève cérémonie.

Photo : GETTY IMAGES/VNA/CVN

Pour son dernier tour de piste, la Lyonnaise de 31 ans a offert un beau combat aux spectateurs new-yorkais du court No6. Elle s'est accrochée et a failli remonter un break de retard dans le set décisif. Mais elle a fini par céder 6-4, 4-6, 6-3 contre la Russe Kamilla Rakhimova (65e).

C'est la même Rakhimova que "Caro" avait dominée au premier tour de son épopée jusqu'aux demi-finales de l'US Open en 2022, son meilleur résultat en Grand Chelem.

La balle de match perdue, la Française est allée s'asseoir sur son banc, les yeux embués de larmes, avant de s'avancer en souriant vers le micro tendu, une fois n'est pas coutume, à la perdante du match.

"Le tennis m'a tellement apporté", a déclaré Garcia sous le regard bienveillant de son entraîneur Bertrand Perret, du président de la Fédération française de tennis (FFT) Gilles Moretton et de son mari Borja Duran, qu'elle a épousé en juillet.

"Le corps n'a pas été d'accord"

"Il m'a façonné. Je suis très en paix avec ma décision. Souffrir comme ça sur le court, je n'en suis plus capable", a conclu la Française, lauréate de 11 titres en simple dont les prestigieuses Finales WTA en 2022.

Après avoir reçu des organisateurs de l'US Open un bouquet de fleurs blanches et un cadre à son effigie, Garcia a traversé une dernière fois le court en courant bras écartés, sa célébration signature baptisée "Fly with Caro".

La double lauréate de Roland-Garros en double a terminé sa course dans les bras de son clan avant de quitter le court pour refermer un chapitre de sa vie.

Après Richard Gasquet, parti à la retraite en mai à Roland-Garros, le tennis français perd une deuxième figure marquante en quelques mois.

Après une première pause loin du circuit fin 2024 pour se ressourcer mentalement, Garcia était revenue sur le circuit début 2025.

La Française, qui a déjà exprimé son envie de fonder une famille, avait néanmoins annoncé juste avant Roland-Garros qu’elle vivait ses "dernières semaines" de joueuse professionnelle.

"L'année dernière, j'ai arrêté en pensant que je détestais le tennis et que ça ne m'avait apporté que des choses négatives", a confié vendredi 22 août la Française à l’AFP.

"C'est pour ça que j'ai voulu revenir pour faire une année de plus. J'aurais voulu jouer plus, mais le corps n'a pas été d'accord", a-t-elle ajouté.

AFP/VNA/CVN