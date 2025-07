Rallye : première victoire en WRC pour Oliver Solberg en Estonie

>> WRC : Solberg continue de régner en maitre en Estonie

Photo : AFP/VNA/CVN

À 23 ans, Oliver Solberg - fils du champion du monde 2003 Petter Solberg - a magnifiquement exploité l'opportunité offerte par Toyota qui lui a confié le volant d'une de ses voitures pour cette 8e épreuve, sur 14, du championnat en l'absence de l'octuple champion du monde français Sébastien Ogier qui ne participe pas à toutes les épreuves du championnat.

Le Suédois s'est emparé de la tête du rallye dès la 2e journée vendredi 18 juillet et ne l'a plus quittée, devançant à l'arrivée les deux Hyundai du local de l'étape, l'Estonien Ott Tänak, champion du monde 2019, et du Belge Thierry Neuville, champion du monde en titre.

AFP/VNA/CVN