WRC : Ogier remporte le Rallye de Sardaigne

>> WRC : Rovanperä aux commandes du Rallye des îles Canaries devant quatre autres Toyota

>> WRC : l'inusable Ogier remporte le Rallye du Portugal

Photo : AFP/VNA/CVN

Le podium est exactement le même que lors de la manche précédente au Portugal mi-mai : le pilote Toyota s'impose devant l’Estonien de Hyundai Ott Tänak (à 8 sec) et un autre pilote Toyota, le Finlandais Kalle Rovanperä (50 sec), offrant la sixième victoire en six rallyes cette saison à la marque japonaise.

Ogier s'est fait une petite frayeur dans la seizième et ultime spéciale. Alors qu'il était parti avec 17 secondes d'avance sur Tänak, de quoi gérer tranquillement, il s'est laissé surprendre par la piste couverte de poussière à la sortie d'une courbe et a fait un tout droit qui l'a mené contre un arbuste.

Il est reparti après une rapide marche arrière, sans aucun dommage visible sur sa Toyota Yaris. "J'étais dans les rails (les ornières ndlr) je n'ai pas pu tourner la voiture, a-t-il expliqué. Heureusement c'était à faible vitesse. Ce n'était pas idéal mais ça a suffi pour gagner".

Quelques minutes plus tard, il franchissait en effet en vainqueur la ligne d'arrivée, pour signer son cinquième succès en Sardaigne, record absolu de l'épreuve (après 2013, 2014, 2015 et 2021), et son 64e en WRC.

Evans se satisfait de sa 4e place

Photo : AFP/VNA/CVN

Bien qu'il ne participe cette saison encore qu'à quelques courses, et ne soit officiellement pas en bagarre pour le championnat du monde, le voilà désormais deuxième au classement, à 19 points seulement du Gallois Elfyn Evans (Toyota), qui a pris dimanche 9 juin la quatrième place à plus de cinq minutes.

Ogier a déjà remporté cette saison le prestigieux rallye de Monte-Carlo en janvier, terminé deuxième aux Canaries en avril, avant ses victoires au Portugal et en Sardaigne.

Dans la course au titre, Rovanperä (Toyota) revient à 20 points d'Evans. Tänak se rapproche également à 25 points.

"Il faut se satisfaire de ce week-end", a positivé Evans, qui a perdu en Sardaigne une partie de son avance. "On n'a pas connu de problèmes majeurs et on est à la bataille au championnat avec ces gars (qui ont terminé devant lui, ndlr). Ils étaient très rapides", a-t-il ajouté.

Le champion du monde en titre, le Belge Thierry Neuville (Hyundai), a été victime d'une sortie de route dans la 5e spéciale vendredi 6 juin et a terminé hors des points, en 19e position. Il a limité les dégâts en prenant cinq petits points dimanche, au classement du Super Sunday et de la Power Stage.

AFP/VNA/CVN