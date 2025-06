Waymo a demandé un permis pour faire rouler ses voitures autonomes à New York

La start-up prévoit d'exploiter "une petite flotte" de véhicules à partir du mois prochain, a indiqué mercredi 18 juin à l'AFP un porte-parole.

Dans l'attente de la délivrance du permis, chaque voiture sera conduite manuellement par un chauffeur, a-t-il précisé.

Même une fois le permis obtenu, Waymo restera en phase de test à New York et il n'est pas prévu, pour l'heure, de prendre en charge des passagers comme le propose la société dans d'autres villes.

Waymo avait déjà effectué un premier passage dans la capitale culturelle des États-Unis, fin 2021, mais ses voitures n'avaient alors jamais fonctionné en autonomie.

Contactée par l'AFP, la mairie de New York a confirmé avoir reçu la demande de Waymo, mais n'a pas répondu à une question concernant le délai nécessaire à l'examen du dossier.

C'est la première fois qu'un opérateur requiert un permis depuis l'instauration d'un nouveau cadre réglementaire par le maire Eric Adams, en mars 2024, a indiqué la mairie.

En l'état, la législation new-yorkaise impose la présence d'un individu au volant, même s'il n'intervient pas dans la conduite du véhicule autonome.

La loi de l'État de New York limite également l'utilisation de voitures autonomes à des tests et "ne permet pas, pour l'instant, à Waymo de proposer à New York les mêmes services que ceux offerts à San Francisco, Los Angeles, Phoenix et Austin", a souligné le porte-parole.

"La sécurité est notre priorité", a rappelé la mairie de New York, "ce qui explique que nous ayons mis en place des garde-fous et des conditions pour tout type de véhicule autonome pour nous assurer que cette technologie soit déployée de façon adéquate."

Créé en 2009, Waymo possède désormais une flotte de 1.500 véhicules et assure plus de 250.000 trajets payants par semaine aux États-Unis.

Le groupe prévoit de se lancer à Atlanta cet été, puis à Miami et à Washington en 2026.

Waymo est en position de force dans le domaine des taxis autonomes, loin devant tous ses concurrents.

Zoox, filiale d'Amazon, n'a, pour l'instant, mis sur la route que quelques dizaines d'exemplaires de son prototype et ne prévoit son premier lancement commercial que plus tard cette année à Las Vegas.

Quant à Tesla, il a annoncé les débuts de son service de robotaxis pour dimanche 15 juin, à Austin (Texas), après plusieurs reports.

