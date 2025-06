La coopération économique sino-africaine franchit un nouveau cap de profondeur et de concrétisation

Jeudi dernier 12 mai, la 4e édition de l'Exposition économique et commerciale Chine - Afrique s'est ouverte à Changsha, dans la province chinoise du Hunan, sur le thème "Chine et Afrique : ensemble vers la modernisation". L'événement réunit 53 pays africains, 11 organisations internationales, ainsi que plus de 4.700 entreprises, associations, Chambres de Commerce et institutions financières des deux parties.