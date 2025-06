Pétrole : la demande mondiale atteindra un pic d'ici la fin de la décennie

L'agence de l'énergie de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime que la demande mondiale d'or noir atteindra un pic d'ici la fin de la décennie, selon de nouvelles prévisions, confirmant de précédentes projections publiées en 2023.

La consommation mondiale de pétrole devrait, par contre, connaître "une légère baisse" en 2030, après avoir atteint un plus haut niveau l'année précédente, à environ 105,5 millions de barils par jour. Malgré le climato-scepticisme ambiant et l'appel du président américain, Donald Trump, à "forer à tout va", "un pic de la demande mondiale de pétrole est toujours à l'horizon", a assuré l'AIE. Si, pour l'heure, l'agression de l'entité sioniste contre l'Iran attire l'attention sur les risques immédiats en matière de sécurité énergétique, "les nouvelles perspectives à moyen terme de l'AIE prévoient que l'offre mondiale de pétrole augmentera bien plus rapidement que la demande dans les années à venir", affirme le rapport.

La demande mondiale de pétrole augmentera de 2,5 millions de barils par jour (mb/j) entre 2024 et 2030, jusqu'à atteindre un plateau "autour de 105,5 mb/j d'ici la fin de la décennie". Mais "la croissance annuelle ralentit", passant d'environ 700.000 barils par jour en 2025 et 2026 "à une croissance marginale au cours des années suivantes, avec une légère baisse attendue en 2030", indique l'AIE, sur la base des politiques actuelles et des tendances du marché.

Selon l'agence, la fin de l'ère du pétrole se dessine sous l'effet d'"une croissance économique en dessous de la tendance, freinée par les tensions commerciales mondiales et les déséquilibres budgétaires" mais aussi sous l'effet de "l'accélération de la substitution au pétrole dans les secteurs des transports", avec l'essor de la voiture électrique, et de la production d'énergie. Lundi 16 juin, l'OPEP a estimé que la demande mondiale de pétrole augmenterait de 1,3 million de barils par jour en 2025 comme en 2026.

Le Brent à plus de 74,4 dollars

Les cours du pétrole sont en hausse mardi, le marché ayant pris le départ prématuré du Sommet du G7 de Donald Trump comme un facteur d'incertitude supplémentaire autour de l'attaque d'Israël contre l'Iran.

Le matin du 17 juin, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, prenait 1,65% à 74,44 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en juillet, gagnait 1,55% à 72,88 dollars.

Le conflit entre Israël et l'Iran est particulièrement suivie par le marché pétrolier car l'Iran est le neuvième plus grand producteur de pétrole au monde selon l'Agence internationale de l'énergie. Le risque principal demeure un blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20% du pétrole mondial.

APS/VNA/CVN