Amazon lance la livraison ultra-rapide à Philadelphie et Seattle

Amazon teste la livraison de commandes en 30 minutes maximum dans certains quartiers de Seattle (État du Washington) et Philadelphie (Pennsylvanie), a annoncé le 1 er décembre le groupe dans un communiqué.

Le service, qui porte sur des "milliers d'articles ménagers de première nécessité" et des produits alimentaires, est facturé 13,99 dollars par livraison et 3,99 dollars pour les abonnés au service Prime.

Des frais supplémentaires de 1,99 dollar seront ajoutés pour une commande inférieure à 15 dollars au total.

Pour réduire encore son temps de réaction, Amazon s'appuie sur la nouvelle architecture qu'il a mise en place ces dernières années, renforçant son maillage avec des centres de distribution de plus petite taille que ses entrepôts traditionnels.

Amazon avait déjà révolutionné le commerce en ligne en lançant, en 2009, en test, la livraison le jour même de la commande. Cette option a, depuis, été étendue à plusieurs centaines de villes aux États-Unis.

De plus petits acteurs proposent déjà, pour un nombre plus restreint d'articles, la livraison en 30 minutes ou moins, notamment, pour les produits alimentaires et du quotidien, DoorDash, Instacart ou Gopuff, qui a même abaissé la barre à 15 minutes.

Après cette annonce, le titre Instacart est passé dans le rouge et perdait plus de 4% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, tandis que DoorDash se repliait d'un peu moins de 1%.

