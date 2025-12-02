Le chef de l'IA d'Apple quitte son poste

>> Smartphones : Londres veut pousser Google et Apple à ouvrir davantage leurs plateformes
|Le vice-président de la division IA d'Apple, John Giannandrea.
|Photo : AFP/VNA/CVN
John Giannandrea restera en tant que conseiller jusqu'à sa retraite prévue début 2026, a indiqué l'entreprise.
"Nous sommes reconnaissants du rôle que John a joué dans la construction et la progression de notre travail dans l'IA", a salué le directeur général d'Apple, Tim Cook, dans un communiqué.
La marque à la pomme a en même temps annoncé l'arrivée d'Amar Subramanya en tant que vice-président de la division IA.
Apple est mise sous pression dans la course à l'IA, appelée à prouver qu'elle n'est pas à la traîne par rapport à ses concurrents Google, Microsoft, OpenAI et d'autres, qui proposent des modèles de plus en plus perfectionnés.
En début d'année, l'entreprise californienne a retardé la sortie de la version améliorée de son assistant vocal Siri, la promettant pour 2026.
Tim Cook a affirmé que l'IA était "au cœur de la stratégie d'Apple" et qu'Amar Subramanya allait apporter son "extraordinaire expertise" en la matière.
AFP/VNA/CVN