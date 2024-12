Murdoch échoue à léguer le contrôle de son empire à son fils aîné

>> La succession de l'empire Murdoch se joue devant un tribunal du Nevada

Murdoch voulait modifier le trust familial afin que son fils, proche de lui politiquement, prenne la tête de son empire après sa mort. Cet empire comprend News Corporation (Wall Street Journal, New York Post, The Sun, The Australian) et Fox Corporation (Fox News).

Trois autres enfants de Murdoch – James, Prudence et Elisabeth – ont contesté cette décision. Le trust prévoyait initialement des droits de vote égaux pour les quatre enfants. Bien que Prudence se soit peu impliquée dans l'entreprise familiale, les autres ont tous été vus comme des successeurs potentiels. Cependant, Murdoch aurait craint que Fox News, après sa mort, ne se tourne vers une ligne plus centriste, en particulier après que James ait exprimé son soutien à Kamala Harris en 2020.

Murdoch voulait que tous ses enfants gardent leurs avantages financiers, mais souhaitait que Lachlan soit le seul décisionnaire à la tête de l’empire. L’affaire a été examinée à huis clos dans une salle d’audience du Nevada en septembre, où Murdoch et ses enfants ont témoigné pendant plusieurs jours.

Les conséquences de cette affaire sont lourdes pour l'avenir de l’empire Murdoch, accusé de favoriser la montée des populismes à travers ses médias, avec notamment le Brexit au Royaume-Uni et l’ascension de Donald Trump. Fox News a été critiquée pour sa désinformation sur les vaccins et les élections de 2020, et a dû verser 787,5 millions d'USD en avril 2023 à Dominion Voting Systems pour avoir amplifié les théories du complot.

News Corp, avec plus de dix milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2023, est aussi active dans l’édition et les annonces immobilières. La justice du Nevada a jugé que Murdoch et son fils avaient agi de "mauvaise foi" en tentant de modifier les règles, qualifiant le plan de "mascarade" pour consolider le pouvoir de Lachlan.

Le feuilleton n'est pas terminé, la décision devant être ratifiée ou rejetée par un juge, et pourrait encore être contestée, donnant lieu à de nouveaux rebondissements.

