La Bourse de Paris conclut la semaine en fanfare et fait fi des troubles politiques

La Bourse de Paris a clôturé en forte hausse vendredi 6 décembre et sur l'ensemble de la semaine, l'hypothèse d'une baisse des taux directeurs américains en décembre se confirmant de plus en plus et celle d'une défaillance de la France s'éloignant.