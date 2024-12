L'assureur Allianz relève ses objectifs et veut récompenser les actionnaires

Le premier assureur européen Allianz a annoncé mardi 10 décembre un relèvement de ses objectifs d'ici 2027 et son intention de distribuer au moins trois quarts du bénéfice net aux actionnaires au cours des trois prochaines années.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le groupe munichois Allianz vise une croissance annuelle moyenne de 7 à 9% du bénéfice par action (EPS) sur les trois prochaines années, contre 5 à 7% dans le plan précédent (2021-2024). Le Pdg, Oliver Bäte, a précisé que l'objectif est de transformer la stratégie centrée sur le client en une croissance durable et efficace pour les actionnaires.

D'ici 2027, les bénéfices d'exploitation cumulés dans ses trois divisions (dommages, santé-vie et gestion d'actifs) sont estimés à 19,5 milliards d'euros, supérieur à l'attente des analystes (18,1 milliards d'euros). Le segment IARD (Incendie, Accidents, Risques Divers) prévoit une croissance des ventes de 6 à 7% par an, avec un bénéfice d'exploitation estimé à 9,5 milliards d'euros d'ici 2027. Le ratio combiné (primes encaissées/remboursements) devrait être maintenu entre 92 et 93 %.

Le segment Vie/Santé a pour objectif un bénéfice d'exploitation de près de 6 milliards d'euros d'ici 2027, contre 5,4 milliards prévus pour 2024. La gestion d'actifs (Allianz GI et Pimco) vise un EBIT de 4 milliards d'euros, contre 3,2 milliards cette année. Les actifs sous gestion doivent croître de 8% en moyenne par an d'ici 2027.

Allianz a suspendu les discussions sur une fusion de Allianz GI avec Amundi (groupe Crédit Agricole), premier gestionnaire d'actifs en Europe. Le groupe prévoit de redistribuer au moins trois quarts de son bénéfice net aux actionnaires, sous forme de dividendes et de rachats d'actions, la politique de dividendes restant inchangée, avec 60% du bénéfice net après participation des tiers versé aux actionnaires.

AFP/VNA/CVN