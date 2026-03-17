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|Un navire de la marine, dans le détroit d'Ormuz où transite un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Dans une déclaration vidéo, M. Birol a indiqué que les stocks détenus par les gouvernements et l'industrie en vertu d'obligations gouvernementales s'élèveraient encore à plus de 1,4 milliard de barils après la libération actuelle. Il a ajouté qu'une fois achevée, la libération en cours ne réduirait les réserves des pays membres que d'environ 20%.
Le 11 mars, les 32 pays membres ont décidé à l'unanimité de mettre à la disposition du marché 400 millions de barils de pétrole provenant de leurs réserves d'urgence, en réponse aux perturbations causées par le conflit au Moyen-Orient.
"Le volume d'approvisionnement pétrolier actuellement interrompu est déjà supérieur à la perte d'approvisionnement enregistrée lors du choc pétrolier de 1973, et dépasse toutes les perturbations majeures que nous avons connues depuis lors", a déclaré M. Birol, soulignant que le rétablissement d'un trafic maritime normal dans le détroit d'Ormuz restait essentiel pour stabiliser les marchés pétroliers.
Xinhua/VNA/CVN