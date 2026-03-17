Les membres de l'AIE pourraient débloquer davantage de stocks de pétrole "si nécessaire"

Les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pourraient débloquer des volumes supplémentaires de pétrole "si nécessaire", malgré la libération coordonnée des réserves déjà convenue, a déclaré lundi 16 mars le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans une déclaration vidéo, M. Birol a indiqué que les stocks détenus par les gouvernements et l'industrie en vertu d'obligations gouvernementales s'élèveraient encore à plus de 1,4 milliard de barils après la libération actuelle. Il a ajouté qu'une fois achevée, la libération en cours ne réduirait les réserves des pays membres que d'environ 20%.

Le 11 mars, les 32 pays membres ont décidé à l'unanimité de mettre à la disposition du marché 400 millions de barils de pétrole provenant de leurs réserves d'urgence, en réponse aux perturbations causées par le conflit au Moyen-Orient.

"Le volume d'approvisionnement pétrolier actuellement interrompu est déjà supérieur à la perte d'approvisionnement enregistrée lors du choc pétrolier de 1973, et dépasse toutes les perturbations majeures que nous avons connues depuis lors", a déclaré M. Birol, soulignant que le rétablissement d'un trafic maritime normal dans le détroit d'Ormuz restait essentiel pour stabiliser les marchés pétroliers.

Xinhua/VNA/CVN