Le jeu "Wordle" du New York Times va devenir une émission

Le jeu de lettres "Wordle", propriété du New York Times , va devenir une émission télévisée sur la chaîne NBC, a annoncé lundi 11 mai le quotidien, signe de la diversification du groupe de presse.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le jeu télévisé sera présenté par l'animatrice Savannah Guthrie, de l'émission matinale "Today", qui vient de vivre un drame familial très médiatisé après l'enlèvement, fin janvier, de sa mère, toujours portée disparue.

Ce jeu en ligne, auquel le pape Léon XIV a confié jouer quotidiennement, consiste à deviner un mot de cinq lettres en six essais maximum.

Pour guider le joueur, à chaque proposition, une couleur indique si une lettre figure dans la solution : vert si bien placée, jaune si mal placée, gris si absente du mot final.

Projet personnel de l'ingénieur informatique Josh Wardle, "Wordle" est devenu un phénomène en quelques semaines seulement à son lancement à l'automne 2021, au point d'être racheté par le New York Times en janvier 2022.

Le quotidien a ainsi étoffé son offre de jeux, initialement centrée sur les mots croisés.

Elle fait l'objet d'une application dédiée et d'une formule payante séparée, qui compte plus d'un million d'abonnés.

Coproduit par le New York Times, Universal ainsi que la société de l'animateur de NBC Jimmy Fallon, Electric Hot Dog, le jeu télévisé "Wordle" sera diffusé à partir de 2027. NBCUniversal pourra passer des accords de licence du jeu télévisé dans d'autres pays que les États-Unis.

Il mettra aux prises des équipes de plusieurs joueurs, qui s'affronteront pour la victoire et de l'argent.

Ce n'est pas la première incursion du New York Times dans la télévision.

Il a notamment coproduit "The Weekly", magazine d'information, ainsi que "Modern Love", adaptation sous forme de série fictionnelle de la rubrique hebdomadaire du même nom publiée dans le journal.

"+Wordle+ est apprécié par tellement de gens que nous nous sommes dit qu'un jeu télévisé serait une idée intéressante et créative", a expliqué à l'AFP Caitlin Roper, responsable de l'activité films et télévision.

La déclinaison du jeu sous forme télévisée "reflète notre approche globale, qui consiste à créer des contenus que les gens intègrent à leur quotidien et partagent", a dit la directrice générale du New York Times, Meredith Kopit Levien, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Des jeux aux règles très similaires ont déjà fait l'objet d'émissions. Le premier d'entre eux était "Lingo", diffusé aux États-Unis en 1987 et 1988.

En France, le programme "Motus" a été présenté sur Antenne 2, puis France 2, pendant près de trente ans, de 1990 à 2019.

AFP/VNA/CVN