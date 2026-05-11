La Bourse de Paris ouvre en baisse face à l'incertitude au Moyen-Orient

La Bourse de Paris a ouvert en recul le 11 mai, gagnée par l'inquiétude face à une nouvelle hausse des prix du pétrole en raison de la situation au Moyen-Orient, où la perspective d'un accord s'éloigne à nouveau.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 09h30 (heure de Paris), l'indice vedette cédait 0,59% à 8.064,63 points. Vendredi 8 mai, l'indice vedette parisien avait déjà perdu 1,09% à 8.112,57 points.

Les investisseurs font face à des "tensions géopolitiques toujours extrêmement élevées au Moyen-Orient", relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Le président américain Donald Trump a fustigé le 10 mai la réponse apportée par l'Iran à la proposition américaine pour mettre fin au conflit, la jugeant "totalement inacceptable", sur son réseau Truth Social.

Ces messages ont fait douter les investisseurs quant à la probabilité d'un accord qui permettrait de débloquer le stratégique détroit d'Ormuz, où un cinquième du pétrole mondial transite d'ordinaire. Les prix du brut sont donc de nouveau en hausse le 11 mai.

Vers 08h30, le baril de Brent gagnait ainsi 3,37% à 104,70 dollars. Le WTI, son équivalent américain, prenait 3,83% à 99,07 dollars.

En Europe, ces "prix élevés du pétrole brut demeurent un facteur de pression, car le risque inflationniste pourrait également s'accompagner d'un ralentissement de la consommation", selon Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

Les taux d'emprunts des États européens sur le marché de la dette étaient eux aussi orientés à la hausse, sur fond de regain d'inflation provoquée par la hausse des prix du brut.

Le rendement français à échéance dix ans était à 3,64%, contre 3,62% le 8 mai au soir.

Son équivalent allemand, référence sur le continent, atteignait 3,02%, contre 3,00%.

Les semi-conducteurs à la fête

Les deux spécialistes des semi-conducteurs Soitec (+2,13% à 175,00 euros) et STMicroelectronics (+2,73% à 50,36 euros) profitent de l'appétit des marchés pour l'intelligence artificielle (IA), qui a été encore renforcé par les résultats trimestriels des géants de la tech ces derniers jours.

Depuis le début du mois de mai, Soitec a grimpé de 37,69% et STMicroelectronics de 9,44%.

"Nous sommes arrivés au stade où les gros titres sur le conflit au Moyen-Orient ne dérangent plus ceux qui investissent dans l'intelligence artificielle", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Mais "il est difficile de comprendre la réaction des marchés, qui ressemble à un calme avant la tempête : la hausse des prix de l'énergie ne tardera pas à se concrétiser" pour ces entreprises, ajoute-t-elle.

AFP/VNA/CVN