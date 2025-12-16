La Malaisie mise sur un avenir énergétique piloté par l'IA

La Malaisie doit moderniser son réseau électrique pour bâtir une économie bas carbone compétitive, inclusive et résiliente, a déclaré le vice-Premier ministre Datuk Seri Fadillah Yusof lors du Sommet mondial sur l'IA, le numérique et l'économie verte 2025, qui s'est ouvert le 15 décembre.

>> La Malaisie prévoit une croissance économique de 4,3% à 4,7% en 2026

Photo : CTV/CVN

M. Fadillah, également ministre de la Transition énergétique et de la Transformation de l'eau, a indiqué que la numérisation de l'économie grâce à une intelligence artificielle (IA) fiable et la concrétisation des ambitions climatiques en projets bancables et investibles sont des étapes cruciales pour que la Malaisie atteigne cet objectif.

Il a ajouté que le pays appelle les entreprises de services publics à accélérer les projets permettant de réduire sensiblement les coupures de courant, d'accélérer les raccordements et de renforcer les réseaux face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Les fabricants et les propriétaires d'immeubles ont été incités à déployer des solutions d'efficacité énergétique, de gestion de la demande et de stockage s'appuyant sur l'IA, et à partager les enseignements tirés afin que la demande agrégée devienne une ressource fiable pour le système.

M. Fadillah a ajouté que le gouvernement attend également des investisseurs dans les centres de données et le calcul IA qu'ils conçoivent leurs infrastructures pour une efficacité énergétique optimale et une production d'énergie propre dès le départ, en collaborant étroitement avec les fournisseurs d'énergie pour gérer de manière responsable l'impact sur le réseau.

Il a souligné que les financeurs sont invités à prendre en compte, dans les prix, l'intégrité, la résilience et la rapidité d'impact, et à renforcer les partenariats entre les pays de l'ASEAN afin d'étendre les interconnexions et d'harmoniser les réglementations pour que l'énergie propre puisse circuler là où elle est le plus nécessaire.

Cependant, le réseau électrique demeure le principal goulot d'étranglement, et sans une expansion et une numérisation plus rapides du transport et de la distribution, la croissance des énergies renouvelables stagnera, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la Malaisie est résolument engagée dans la construction d'un réseau électrique moderne, d'une économie numérique alimentée par une IA fiable et de systèmes de financement climatique permettant une décarbonation concrète.

VNA/CVN