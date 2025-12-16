Intermarché ne commercialisera pas son "loup" en peluche ce Noël mais en 2026

Intermarché ne commercialisera pas avant l'année prochaine la peluche de son loup, star d'une pub de Noël qui a fait le tour du monde, a annoncé lundi 15 décembre Thierry Cotillard, patron du Groupement Mousquetaires/Intermarché.

Photo : AFP/VNA/CVN

"La vérité, c'est qu'on a été pris de court", a déclaré Thierry Cotillard dans le journal de 20H de France 2.

"Dans la semaine, on aura 1 milliard de vues dans le monde", pour la publicité Intermarché mettant en scène un loup, selon lui, "il y a une vraie +Loup mania+. On s'y attendait pas", a-t-il ajouté.

"On va pouvoir en produire une centaine d'ici la fin de l'année", a précisé Thierry Cotillard qui ajoute que la peluche sera "française et européenne". "On a fait le choix justement d'être cohérent et de ne pas importer ça de Chine", a-t-il précisé.

La centaine de peluches produite cette année seront offertes "à des associations pour les enfants", a ajouté Thierry Cotillard.

"Mais on prend surtout l'engagement que l'année prochaine au pied du sapin en 2026 il y aura bien cette petite peluche 'made in France'", a-t-il dit.

Dimanche 14 décembre, Intermarché avait mis en garde contre des ventes frauduleuses de peluches de son loup.

"Attention, soyez prudents, Il y aura bien évidemment des arnaques, voire de la fraude. Intermarché ne va pas le commercialiser sur cette fin d'année", a insisté Thierrey Cotillard.

Dans le spot publicitaire signé du studio d'animation français Illogic Studios, un loup se met à cuisiner des légumes pour se faire accepter des autres animaux de la forêt et partager un repas de fêtes avec eux.

Les écoutes de la chanson Le mal-aimé de Claude François, qui accompagne les aventures du loup, ont été multipliées par quatre depuis le lancement du spot publicitaire, selon le porte-parole.

AFP/VNA/CVN