Wall Street ouvre en hausse, entre inflation et résultats d'entreprises

La Bourse de New York évoluait dans le vert mardi 14 juillet, saluant des données d'inflation meilleures qu'attendu pour le mois de juin et digérant une première fournée de résultats d'entreprises encourageants.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 14h00 GMT, l'indice Nasdaq progressait de 0,42%, l'indice élargi S&P 500 prenait 0,25% tandis que le Dow Jones gagnait 0,23%.

La place américaine a accueilli mardi 14 juillet "de bonnes nouvelles concernant l'inflation", sous la forme de l'indice des prix à la consommation (CPI), publié peu avant l'ouverture.

En juin, l'inflation a ralenti à 3,5% sur un an contre 4,2% en mai, grâce au reflux du coût de l'essence.

L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a aussi perdu du terrain à 2,6% sur un an, contre 2,9% le mois précédent.

"Il serait surprenant que la banque centrale américaine (Fed) resserre sa politique monétaire ce mois-ci après la publication de ce rapport favorable", estime Samuel Tombs, chef économiste chez Pantheon Macroeconomics, d'où l'optimisme de Wall Street.

La grande majorité des acteurs du marché table désormais sur un statu quo lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale fin juillet, selon l'outil CME FedWatch. Ils étaient bien plus partagés la veille.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de l'État américain à échéance dix ans se détendait à 4,57%, contre 4,62% à la clôture lundi 13 juillet.

"La Fed prendra son temps, elle suivra de près et analysera les données au fur et à mesure de leur publication", prévient toutefois Sam Stovall, analyste chez CFRA.

D'autant que "nous faisons face aujourd'hui à une nouvelle hausse des prix de l'énergie", relève-t-il.

Le pétrole accentue sa flambée mardi 14 juillet après de nouvelles frappes américaines en Iran, et à quelques heures du rétablissement du blocus naval des ports iraniens annoncé par Donald Trump.

Côté entreprises, le groupe informatique IBM dégringolait de 23,62% à 221,67 dollars après avoir annoncé que ses résultats trimestriels décevraient les attentes, une annonce imprévue qui a surpris le marché.

"Ce trimestre, nous avons failli à notre tâche. Nous ne nous sommes pas adaptés et n'avons pas agi assez rapidement, et de nombreuses transactions importantes n'ont pas pu être conclues dans les délais prévus, ce qui explique en grande partie notre déficit", a décrit dans un communiqué Arvind Krishna, patron du groupe.

À l'inverse, les investisseurs saluaient les performances trimestrielles des banques, qui ont toutes globalement dépassé les attentes.

"Nous pensions que les résultats du deuxième trimestre seraient très bons, mais ils se sont avérés exceptionnels", résume Macrae Sykes, de Gabelli Funds.

Goldman Sachs s'envolait de 6,78% à 1.116,80 dollars, le groupe ayant profité au deuxième trimestre de la volatilité des marchés avec le conflit au Moyen-Orient et de l'introduction en Bourse historique de SpaceX.

JPMorgan Chase (+1,67% à 340,13 dollars) a pour sa part dépassé des records "dans toutes le branches", en particulier la banque d'affaires et les activités de marché.

Citigroup s'octroyait 1,22% et Bank of America prenait 1,64%. Seul Wells Fargo évoluait dans le rouge (-0,14%).

"La barre est placée très haut en matière de résultats pour ce trimestre", conclut Sam Stovall.

AFP/VNA/CVN