L'OPEP abaisse ses prévisions de croissance de la demande pétrolière pour 2026

La demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 800.000 barils par jour (bpj) en 2026 en glissement annuel, selon un rapport publié lundi 13 juin par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

>> L'OPEP+ relèvera le plafond de sa production de pétrole de 188.000 bpj en août

Photo : AFP/VNA/CVN

L'organisation a fait ces prévisions dans son dernier rapport mensuel sur le marché pétrolier. Sur la croissance totale de la demande de 800.000 bpj, la demande dans les pays ne faisant pas partie de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) devrait représenter la majorité et croître d'approximativement 740.000 bpj en 2026.

Dans son rapport du mois de juin, l'OPEP avait prédit une croissance mondiale de la demande de pétrole d'un million de bpj en glissement annuel pour 2026.

En 2027, la demande mondiale de pétrole devrait augmenter d'environ 1,9 million de bpj en glissement annuel, soit une révision à la hausse d'environ 200.000 bpj par rapport aux prévisions de juin de l'OPEP.

Du côté de l'offre, le rapport mensuel indique qu'en juin, la production de pétrole brut des pays membres de l'OPEP+ a augmenté de quelque 3 millions de bpj par rapport au mois précédent pour s'élever en moyenne à 36,28 millions de bpj. Néanmoins, l'Arabie saoudite, l'un des principaux pays producteurs, a enregistré une production pétrolière plus faible en juin qu'en mai.

Xinhua/VNA/CVN