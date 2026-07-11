Boeing inaugure sa quatrième ligne d'assemblage du 737 MAX, symbole de sa résurrection

Le constructeur aéronautique américain Boeing a inauguré vendredi 10 juillet près de Seattle (Nord-Ouest) la quatrième ligne d'assemblage du monocouloir 737 MAX, son avion vedette qui a pourtant failli causer sa perte à plusieurs reprises.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Cet investissement est une marque de confiance envers notre main-d'œuvre, l'industrie manufacturière américaine et l'avenir du secteur aérospatial dans la ville d'Everett", a déclaré la maire de la commune, Cassie Franklin, lors d'une cérémonie avec découpe de ruban à laquelle ont assisté des centaines de salariés de Boeing.

La "North Line", comme elle est appelée, doit permettre au groupe d'atteindre son objectif de fabriquer jusqu'à 63 exemplaires du 737 MAX par mois, contre 47 actuellement. Et peut-être d'aller au-delà.

En février et mars 2019, Boeing en avait produit 52 par mois, un record inégalé depuis.

Le rythme augmente graduellement depuis que le régulateur de l'aviation (FAA) a supprimé, en octobre 2025, la limite de 38 appareils par mois imposée après un incident en vol en janvier 2024 sur un 737 MAX 9 livré quelques semaines plus tôt.

Cet incident a révélé de profonds problèmes de qualité de la production du plus gros exportateur américain, entraînant une crise existentielle dont Boeing semble être en rémission au prix d'un renforcement des procédures de fabrication et de conformité engagé par son patron depuis deux ans, Kelly Ortberg.

La "North Line" a, en réalité, été lancée lundi 6 juillet. C'est la seule à pouvoir construire de bout en bout le 737 MAX 10, plus grand modèle de cette famille, dont la certification accuse déjà trois ans de retard.

Elle compte actuellement un millier d'employés, pour moitié transférés de Renton où la famille du 737 était jusqu'à présent exclusivement fabriquée sur trois lignes d'assemblage.

Un milliard

Faute de possibilité d'expansion à Renton, la quatrième ligne a été intégrée à l'usine d'Everett située à une cinquantaine de kilomètres.

Le site, qualifié en 2024 de "plus grand bâtiment au monde en volume", assemblait uniquement le gros porteur 777 et le 767 Fret depuis que le 787 Dreamliner a été totalement transféré en Caroline du Sud en février 2021.

Boeing a investi un milliard de dollars pour installer ce quatrième circuit d'assemblage.

Il dispose, comme les trois autres à Renton, de dix points d'arrêts au cours desquels les fuselages arrivant de l'usine de Wichita (Kansas) vont être affublés de leurs ailes, sièges, câblages, moteurs, etc. pour sortir un avion prêt à décoller.

L'énorme hangar est, pour l'instant, plutôt désert avec quelques ouvriers seulement et des bruits d'outils intermittents, selon un journaliste de l'AFP.

"C'est un début progressif", a expliqué à la presse Jennifer Boland-Masterson, directrice de la North Line. "Nous allons commencer doucement et ensuite augmenter la cadence".

Elle n'a pas donné de date estimée concernant la sortie du premier avion qui y sera achevé. Un fuselage de 737 MAX 10 a été le premier à y entrer.

Avion le plus vendu de Boeing - environ 4.400 en commande, sur un total d'environ 6.800 tous modèles commerciaux confondus -, le 737 MAX est également celui qui a généré le plus de problèmes depuis sa présentation en août 2011.

Le plus grave a été révélé lors des crashes de Lion Air en octobre 2018 et d'Ethiopian Airlines en mars 2019, qui ont fait 346 morts au total. Le logiciel antidécrochage MCAS des deux 737 MAX 8, livrés quelques mois auparavant, présentait un défaut de conception.

L'ensemble de la flotte mondiale des 737 MAX a été clouée au sol pendant au moins vingt mois.

AFP/VNA/CVN