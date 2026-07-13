Les Bourses européennes prudentes à l'ouverture

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|Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Dans les premiers échanges, vers 07h05 GMT, Paris cédait 0,12%, Francfort 0,25% et Milan 0,11%. Londres était stable (+0,05%), résistant grâce à la hausse de ses majors pétrolières qui bénéficient de la montée des prix du brut.
AFP/VNA/CVN