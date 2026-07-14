L'Afrique jouera un rôle clé dans le futur ordre économique mondial, selon le vice-président de la BAD

L'Afrique jouera un rôle clé dans le futur ordre économique mondial, a déclaré Kevin Chika Urama, économiste en chef et vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), dans une interview exclusive accordée récemment en marge de la Conférence économique africaine 2026 à Abidjan.

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M. Urama a indiqué qu'à mesure que l'ordre économique mondial évoluait vers la multipolarité, l'Afrique, forte de ses abondantes ressources naturelles, de son potentiel démographique et de ses atouts en matière de développement, jouerait un rôle de plus en plus important dans la gouvernance économique mondiale.

Selon lui, la multipolarité offre davantage de possibilités aux pays de participer à la gouvernance mondiale.

"La manière dont je perçois l'évolution de l'ordre économique mondial est celle d'un monde plus pluriel, dans lequel davantage de pays sont à la table des discussions et où nous aurons des options plus inclusives et plus nombreuses pour que les pays puissent choisir leurs partenariats, leurs relations commerciales et d'autres formes de coopération", a-t-il déclaré.

Evoquant le rôle de l'Afrique dans ce processus, M. Urama a indiqué que la présence des économies émergentes et des pays en développement contribuait à la multipolarisation de l'ordre économique mondial.

"C'est pourquoi (...) le Groupe de la Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour le développement, le Bureau régional du PNUD pour l'Afrique et l'OCDE ont appelé les économistes et les acteurs mondiaux des politiques publiques à discuter de la manière dont l'Afrique doit s'engager afin de renforcer sa propre capacité d'action géopolitique dans cet ordre économique mondial en mutation", a-t-il dit.

M. Urama a indiqué que les vastes ressources foncières, minières et le potentiel énergétique de l'Afrique conféraient au continent une voix importante dans la construction de l'économie mondiale future.

"L'Afrique abrite entre 60% et 65% des terres arables restantes dans le monde. Cela signifie que, quel que soit l'ordre économique mondial qui émergera, l'Afrique déterminera en grande partie l'avenir de la durabilité alimentaire, de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire dans le monde", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les importantes ressources naturelles de l'Afrique conféraient également au continent une valeur stratégique dans la transformation des industries mondiales.

"L'Afrique possède plus de 30% des réserves mondiales de minerais. Ainsi, quelle que soit l'évolution de la question des minerais dans le nouvel ordre mondial, l'Afrique aura une voix importante grâce à ses dotations en ressources naturelles", a-t-il déclaré.

"Si vous pensez aux énergies renouvelables, plus de 45%, ou précisément 48,5%, du potentiel technique mondial (...) se trouve sur ce continent. Si vous pensez aux minerais de terres rares, aux minerais verts, aux batteries lithium-ion, nous disposons d'importants gisements partout sur ce continent", a-t-il ajouté.

M. Urama a en outre souligné que l'avantage démographique de l'Afrique constituerait un moteur important de son développement futur, mettant l'accent sur le fait qu'une personne sur quatre dans le monde sera africaine d'ici 2050.

"La majorité de la population africaine, qui compte aujourd'hui environ 1,5 milliard d'habitants, devrait atteindre 2,5 milliards, voire 2,7 milliards dans les prochaines années entre 2030 et 2050, dont plus de 60% seront des jeunes", a-t-il précisé.

"Contrairement aux populations vieillissantes que nous observons dans d'autres régions du monde, nous avons en Afrique une population jeune et en croissance. Ainsi, qu'il s'agisse du capital humain, du capital naturel ou du capital financier, l'Afrique a un rôle majeur à jouer dans ce nouvel ordre économique mondial", a-t-il conclu.

Xinhua/VNA/CVN