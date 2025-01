Wall Street finit en hausse, soulagée par les premières mesures de Trump

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi 21 janvier, accueillant positivement la première salve de décrets présidentiels de Donald Trump après son investiture la veille, dont sa posture moins agressive qu'attendu sur les droits de douane.

Photo : AFP/Archives/VNA/CVN

Le Dow Jones a bondi de 1,24%, l'indice Nasdaq a gagné 0,64% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,88%.

"C'est un peu la phase de lune de miel" et pour le moment, les marchés montrent "qu'ils sont en accord avec le lancement de la nouvelle administration", a commenté Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Dès son premier jour au pouvoir, le nouveau président américain a signé une pluie de textes, dont le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'accord de Paris pour le climat, la mise en place d'un état d'urgence à la frontière avec le Mexique contre l'immigration, et la grâce de plus de 1.500 assaillants du Capitole.

Avant son élection, Donald Trump s'était montré déterminé à imposer de nouveaux droits de douane plus largement, sur tous les produits importés, pour préserver l'appareil productif américain. Il n'écartait pas l'éventualité qu'ils atteignent 60%, voire davantage, pour les produits chinois.

Toutefois, selon M. Sosnick, "bien qu'il y ait eu des discussions sur les droits de douane", "il y a un certain soulagement sur le marché" car "il n'y a encore rien de définitif".

Trump a en effet annoncé qu'il comptait imposer des droits de douane de 25% aux produits issus du Canada et du Mexique à compter du 1er février, mais aucun décret en ce sens n'a été signé pour le moment.

Il n'a par ailleurs pas pris d'action décisive à l'encontre de la Chine.

"Le marché voit dans (cela) une position de négociation plutôt que des déclarations politiques concrètes", a avancé M. Sosnick, selon qui "il s'agit moins d'économie que de politique".

Entre autres nouvelles, les investisseurs sont également apaisés par "la détende des rendements des bons du Trésor", a observé Patrick O'Hare dans une note.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans s'établissait à 4,56% contre 4,61% vendredi 17 janvier en clôture.

Ailleurs, à la cote, les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) profitaient d'informations de presse selon lesquelles Donald Trump devrait annoncer mardi jusqu'à 500 milliards d'USD d'investissement du secteur privé pour financer des infrastructures dédiées à l'IA.

Le géant des services informatiques Oracle a notamment bondi (+7,17%).

Les semi-conducteurs ont ainsi terminé, pour la grande majorité, dans le vert, à l'image de Nvidia (+2,21%), Broadcom (+1,19%), Micron (+3,43%) ou Qualcomm (+1,65%).

Apple a perdu du terrain (-3,19%), plombé par une information de l'agence Bloomberg selon laquelle les ventes d'iPhone ont chuté de 18% en Chine pendant la période des Fêtes, a observé dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le conglomérat industriel 3M a été recherché (+4,16%) après avoir publié des résultats trimestriels un peu meilleurs qu'attendu et annoncé ses perspectives pour 2025, tablant notamment sur des ventes en hausse.

AFP/VNA/CVN