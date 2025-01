La Thaïlande envisage les actifs numériques pour stimuler l'économie

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra a annoncé la décision du gouvernement d'autoriser l'utilisation de produits et services de paiement via des actifs numériques dans les zones de stockage de Phuket, une destination touristique très connue de Thaïlande.

>> La Thaïlande verse des investissements dans cinq industries futures

>> La Thaïlande se prépare à l'incertitude des marchés financiers mondiaux

>> La valeur du commerce frontalier de la Thaïlande en hausse de 6%

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Mme Shinawatra a déclaré que le gouvernement thaïlandais prévoyait d'utiliser l'initiative pour cibler les étrangers. Le Premier ministre a estimé que l'utilisation des actifs numériques permettrait certains groupes d’étrangers de s'adapter plus facilement à la mode de vie thaïlandaise.

Le ministre thaïlandais des Finances, Pichai Chunhavajira, a annoncé que cette initiative serait mise en œuvre plus tard cette année, soulignant l'engagement du gouvernement thaïlandais à gérer efficacement ces actifs spéciaux pour garantir que celle-ci soit mis en œuvre sans heurts.

Il a souligné la détermination du gouvernement à suivre les plans et à garantir que les actifs numériques fassent partie de l'écosystème financier de Phuket.

Le programme pilote de Phuket devrait soutenir le secteur du tourisme, en permettant aux entreprises et aux visiteurs d’exploiter plus facilement les actifs numériques de manière sûre et efficace.

VNA/CVN