L'OMS "regrette" l'annonce de l'intention des États-Unis de se retirer de l'organisation



>> Donald Trump prête serment en tant que 47e président des États-Unis

>> États-Unis : le président Trump déclare l'urgence énergétique nationale

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon celui-ci, l'OMS joue un rôle crucial dans la protection de la santé et de la sécurité des populations du monde, y compris des Américains, en s'attaquant aux causes profondes des maladies, en renforçant les systèmes de santé, et en détectant, en prévenant et en répondant aux urgences sanitaires, dont les épidémies, souvent dans des endroits dangereux où d'autres ne peuvent pas se rendre.

Les États-Unis ont été l'un des membres fondateurs de l'OMS en 1948 et ont depuis lors participé à l'élaboration et à la gestion des travaux de l'OMS, aux côtés de 193 autres États membres, notamment par leur participation active à l'Assemblée mondiale de la santé et au Conseil exécutif, rappelle le communiqué, ajoutant que pendant plus de sept décennies, "l'OMS et les États-Unis avaient sauvé d'innombrables vies et protégé les Américains et toutes les populations contre les menaces sanitaires".

"Ensemble, nous avons mis fin à la variole, et ensemble, nous avons amené la poliomyélite au bord de l'éradication. Les institutions américaines ont contribué à l'OMS et ont bénéficié de leur adhésion à l'OMS", précise le communiqué.

Au cours des sept dernières années, l'OMS a mis en œuvre la plus vaste série de réformes de son histoire, afin de transformer sa responsabilité, son rapport coût-efficacité et son impact dans les pays, note le communiqué, ajoutant que ce travail se poursuit.

L'OMS dit espérer que les États-Unis reconsidéreront leur décision et qu'elle se réjouit d'entamer un dialogue constructif pour maintenir le partenariat entre les États-Unis et l'OMS, au bénéfice de la santé et du bien-être de millions de personnes à travers le monde.

Le président américain Donald Trump a signé lundi 20 janvier un décret permettant aux États-Unis de se retirer de l'OMS. Selon le texte du décret publié par la Maison Blanche, il s'agit de la deuxième tentative de M. Trump de quitter l'OMS, sa première tentative en 2020 ne s'étant pas concrétisée après sa défaite à l'élection présidentielle de 2020.

APS/VNA/CVN