TikTok remis en service aux États-Unis

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous remercions le président Trump d'avoir apporté la clarté nécessaire et l'assurance à nos fournisseurs de services qu'ils ne subiront aucune pénalité en fournissant TikTok à plus de 170 millions d'Américains et en permettant à plus de sept millions de petites entreprises de prospérer", a déclaré TikTok dans un communiqué.

"Il s'agit d'une position forte en faveur du Premier amendement et contre la censure arbitraire", a ajouté l'entreprise.

TikTok a assuré qu'il travaillerait avec le président élu Donald Trump, qui prendra ses fonctions lundi 20 janvier, pour trouver une solution à long terme permettant à TikTok de poursuivre son opération aux États-Unis.

L'application TikTok est devenue indisponible samedi 18 janvier en fin de journée aux Etats-Unis, un jour après que la Cour suprême a annoncé sa décision de valider une loi obligeant le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, à vendre l'application à une société américaine, sous peine d'interdiction nationale à partir de dimanche 19 janvier.

Plus tôt dans la journée, M. Trump a affirmé sur son réseau social Truth Social qu'il publierait lundi un décret autorisant TikTok à poursuivre ses activités.

Samedi 18 janvier, il avait déjà dit qu'il accorderait "très probablement" à TikTok une prolongation de 90 jours.

Xinhua/VNA/CVN