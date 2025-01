L’OPEP prévoit une croissance de la demande de pétrole en 2025 et en 2026

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s’attend à une croissance de la demande mondiale de pétrole en 2025 et en 2026, soutenue par l’économie mondiale qui devrait connaître une croissance "robuste et continue", notamment en Asie et dans d’autres économies développées.

La croissance de la demande mondiale de pétrole devrait croître de 1,45 million de baril par jour (Mb/j) en 2025 pour atteindre un total de 105,27 mb/j, alors qu’en 2024, la consommation mondiale avait atteint 103,82 mb/j, a indiqué l’OPEP dans son dernier rapport mensuel consacré au marché pétrolier.

Pour l’année 2026, l’Organisation prévoit également une hausse de la consommation mondiale de pétrole qui serait de l’ordre de 1,43 mb/j pour un total de 106,63 mb/j.

Selon le rapport, la hausse de la demande mondiale en brut est le fait de la croissance de l’économie mondiale qui devrait connaître une croissance robuste et continue de 3,1% en 2025 avec une légère accélération à 3,2% en 2026, tout en soulignant des perspectives positives qui sont soutenues par la normalisation anticipée de l’inflation et les ajustements correspondants des politiques monétaires dans les principales économies.

À l’exception de la zone euro et du Japon qui devraient connaître une amélioration progressive de leurs taux de croissance modestes, les prévisions de croissance établies par l’OPEP en

2025 sont révisées à la hausse pour les principaux pays consommateurs de pétrole notamment la Chine et l’Inde, ainsi que d’autres économies en développement.

Ainsi, la croissance des États Unis devrait atteindre 2,4% en 2025, contre 2,3% en 2026, le Japon à 1% en 2025 et une croissance similaire en 2026, la croissance de la Chine pour 2025 reste à 4,7%, et celles pour 2026 à 4,6%. Les prévisions de croissance économique de l’Inde sont révisées à la hausse à 6,5% pour 2025 et devraient également croître au même niveau en 2026. Quant au Brésil, les prévisions sont révisées à la hausse à 2,3% et devraient encore augmenter à 2,5% en 2026.

Dans ce contexte, l’OPEP a soutenu que la demande mondiale de pétrole devrait augmenter respectivement de 1,4 mb/j en 2025 et en 2026, soutenue par une activité économique toujours solide en Asie et dans d’autres pays non membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Dans le détail, le rapport a précisé que la demande des pays de l’OCDE devrait croître d’environ 0,1 mb/j, tandis que la consommation des pays non membres de l’OCDE devrait croître d’environ 1,3 mb/j, principalement en Inde, en Chine, dans d’autres pays d’Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Ainsi, cette croissance de la demande mondiale en pétrole sera stimulée grandement par le secteur des services, notamment les transports terrestre et aérien, les activités industrielles, la construction, l’agriculture, ainsi que les industries pétrochimiques, a fait savoir l’organisation.

S’agissant de l’offre mondiale, l’OPEP s’attend à une hausse de la production des pays hors pays signatures de la Déclaration de coopération (DoC) membres de l’alliance de l’OPEP +, qui devrait augmenter en 2025 de 1,1 mb/j en glissement annuel, pour atteindre les 54,28 millions de barils/j, et ce, en raison de l’augmentation de la production des États-Unis, du Brésil, du Canada et de la Norvège.

La croissance de l’offre dans ces pays devrait aussi augmenter de 1,1 mb/j en 2026, pour atteindre un total de 55,38 millions b/j, tirée principalement par les développements des champs offshore, de l’amélioration de la production de pétrole de schiste et de l’extension des projets existants dans les installations de sables bitumineux.

Les investissements pétroliers en amont dans les pays non membres de l’alliance OPEP+ devraient s’élever à environ 278 milliards d'USD en 2026, soit un peu plus que les niveaux des dépenses prévues en 2025, a soutenu encore le rapport de l’OPEP.

Quant à la production de pétrole brut des pays participant à la Déclaration de coopération, elle a avoisiné les 40,65 millions b/j en décembre 2024, selon les données de l’OPEP, assurant que les pays de l’Organisation ont produit en moyenne 26,74 millions b/j, tandis que la production des pays non membres de l’OPEP avait atteint 13,91 millions b/j.

