Wall Street plombée par la chute de Microsoft

>> Wall Street soulagée par la perspective d'un accord sur le Groenland
>> Wall Street profite de l'élan pour la tech avant les résultats du secteur
>> Wall Street termine contrastée, nouveau record de l'indice S&P 500
|Un opérateur à la Bourse de New York, le 23 janvier.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le Dow Jones est parvenu à grappiller 0,11% mais l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,72% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,13%, des chiffres toutefois éloignés des plus bas auxquels évoluaient les indices en milieu de séance.
AFP/VNA/CVN