Wall Street plombée par la chute de Microsoft

La Bourse de New York a terminé orientée à la baisse jeudi 29 janvier, lestée par la chute de Microsoft, poids lourd technologique dont les résultats trimestriels ont été accueillis froidement par la place américaine.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones est parvenu à grappiller 0,11% mais l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,72% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,13%, des chiffres toutefois éloignés des plus bas auxquels évoluaient les indices en milieu de séance.

AFP/VNA/CVN