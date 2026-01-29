Canal+

Le rachat de MultiChoice permettra des économies annuelles de 400 millions d'euros

Le groupe audiovisuel Canal+ prévoit d'économiser plus de 400 millions d'euros par an à partir de 2030 grâce aux synergies de coûts permises par le rachat en septembre de MultiChoice, géant sud-africain de la télévision et du streaming, a-t-il indiqué jeudi 29 janvier.

Photo : AFP/VNA/CVN

Outre ces économies, le groupe mise sur "le potentiel de croissance du marché africain" pour atteindre à terme "de 50 à 100 millions d'abonnés".

Depuis le rachat de MultiChoice, il en compte 40 millions dans plus de 70 pays (contre 25,7 millions auparavant), soit quatre fois plus qu'il y a 10 ans. MultiChoice est le leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone, et Canal+ était déjà dominant sur les marchés francophones du continent.

"Avec l'acquisition de MultiChoice, Canal+ a créé une plateforme mondiale de divertissement solidement ancrée en Europe et en Afrique", s'est félicité son président du directoire, Maxime Saada, dans un communiqué.

Ce rachat "change complètement l'envergure du groupe", français à l'origine mais qui a aujourd'hui "une vraie envergure internationale", a déclaré à l'AFP sa directrice financière, Amandine Ferré.

Avoir atteint cette taille permet à Canal+ "d'importantes économies d'échelle", au niveau des contenus (mutualisation des achats, renégociation des contrats...) comme des coûts technologiques, selon le communiqué. Elles sont chiffrées à plus de 150 millions d'euros pour 2026, puis à plus de 400 millions d'euros par an à partir de 2030.

Selon Mme Ferré, Canal+ mise en outre sur le "très fort potentiel" du marché africain, grâce à la croissance démographique (2 milliards d'habitants prévus d'ici 2050, soit +800 millions), à la croissance économique et à l'augmentation des taux d'électrification des foyers du continent.

Exemple concret de cette stratégie mondiale : Canal+ a récemment annoncé qu'il allait bientôt diffuser la série historique britannique King & Conqueror, dont il a acheté les droits, dans plus de 40 pays d'Europe et d'Afrique en même temps.

Dans la même perspective d'expansion internationale, Canal+ a augmenté en 2024 ses participations dans Viu, opérateur hongkongais de streaming, et Viaplay, société scandinave dont il est le premier actionnaire.

Premier financeur privé du cinéma français, Canal+ a en outre entamé en octobre un processus devant conduire en 2028 à une prise de prise de contrôle totale du groupe cinématographique UGC.

Canal+ est coté à la Bourse de Londres depuis la scission d'avec sa maison mère Vivendi en décembre 2024.

AFP/VNA/CVN