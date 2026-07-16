Wall Street en hausse, les perspectives de l'IA confortées par les résultats d'ASML

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi 15 juillet, les bons résultats du néerlandais ASML rassurant les investisseurs quant à la dynamique de l'intelligence artificielle (IA), tandis que l'inflation américaine a positivement surpris.

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 14h00 GMT, le Dow Jones gagnait 0,43%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - avançait de 0,63% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,44%.

ASML, le plus important fournisseur au monde de machines dédiées à la fabrication de semi-conducteurs, a affiché une hausse de son bénéfice net à 2,9 milliards d'euros au 2e trimestre 2026, soit plus de 26% par rapport aux 2,3 milliards du second trimestre 2025.

Le groupe a aussi relevé ses prévisions annuelles, évoquant "les investissements continus dans le domaine de l'IA".

"Cela donne un petit coup de pouce" au marché, juge auprès de l'AFP Steve Sosnick, de la plateforme d'investissement Interactive Brokers.

"Toute entreprise qui parvient à présenter une perspective positive sur la demande et qui est capable de revoir ses prévisions à la hausse un peu plus que ce que les gens attendent, c'est tout simplement phénoménal", ajoute-t-il.

Selon l'analyste, "il est encourageant de voir que le marché récompense" ASML pour ses résultats, alors que d'autres performances de géants associés à l'IA n'avaient pas eu droit au même accueil.

Au début du mois, malgré l'annonce de profits records, Samsung avait dévissé de 7% à Séoul.

Le secteur a essuyé plusieurs vagues de ventes massives ces derniers mois, alimentées par la crainte d'un éclatement de la bulle de l'IA.

En parallèle, les acteurs du marché ont pris connaissance du ralentissement de l'inflation au stade de la production le mois dernier aux États-Unis (à +5,5% sur un an contre +6% en mai, donnée révisée à la baisse).

S'il s'agit d'une "bonne surprise", "le marché tend en quelque sorte à ne pas trop s'y attarder, d'une part parce que nous avons déjà eu de bons chiffres hier (avec l'inflation du côté des consommateurs, ndlr), et d'autre part parce que, depuis la compilation de ces chiffres, nous avons vu les cours de l'énergie évoluer dans la mauvaise direction", relève Steve Sosnick.

Les prix du pétrole ont notamment entamé un rebond cette semaine face à la reprise des hostilités au Moyen-Orient.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de l'État américain à échéance dix ans restait à un haut niveau, à 4,56% vers 13h55 GMT, contre 4,59% à la clôture la veille.

Ailleurs à la cote, le pionnier des paiements numériques PayPal s'envolait de plus de 15% à 54,62 dollars après des articles de presse évoquant un rachat par la société de paiement Stripe et le fonds d'investissement Advent International.

L'opération valoriserait PayPal à environ 53 milliards de dollars.

Le marché boursier restait aussi animé par les résultats d'entreprises.

Dernière des grandes banques américaines à partager ses performances trimestrielles, Morgan Stanley grappillait 0,41% à 229,01 dollars. Elle a battu les anticipations des analystes tant au niveau du chiffre d'affaires que du bénéfice net par action.

BlackRock, plus gros gestionnaire d'actifs au monde, bondissait lui de 7,41% à 1.101,93 dollars après avoir dépassé les attentes lors du dernier trimestre.

AFP/VNA/CVN