L'UE renonce à imposer des batteries remplaçables dans les montres connectées

Bruxelles a renoncé mardi 14 juillet à l'obligation d'équiper certains appareils électroniques de batteries facilement remplaçables, dont les montres connectées, les traqueurs d'activité sportive et les jouets électriques, une mesure qui était censée s'appliquer en février 2027.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ces produits vont bénéficier d'une dérogation à des règles adoptées en 2022 dans l'UE, qui visent à rendre les batteries plus facilement remplaçables et recyclables, dans la plupart des appareils et les véhicules.

Cela doit notamment contribuer à développer la durabilité des produits mobiles et à lutter contre l'obsolescence programmée, tout en renforçant la sécurité d'approvisionnement de l'Europe, en favorisant le recyclage de matières premières produites essentiellement à l'étranger, comme le lithium, le nickel ou le cobalt.

Mais la Commission européenne avait lancé l'an dernier une consultation auprès des fabricants en vue d'ajouter certains appareils à la liste des produits bénéficiant d'une dérogation à ces règles, pour des raisons techniques ou de sécurité.

Dans le cas des montres et autres traqueurs d'activité, Bruxelles a conclu que l'extrême miniaturisation des composants et leur disposition dans les appareils créait "un risque non-négligeables de détériorer ou perforer les batteries" lors de leur changement, justifiant de réserver cette activité à des professionnels.

En outre, cela vise à préserver l'étanchéité de ces mêmes appareils mobiles, qui sont conçus pour être résistants à l'eau ou à l'humidité.

Manipuler des batteries nécessite des précautions en raison principalement du risque d'incendies, en particulier celles au lithium, matériau qui prend feu spontanément lorsqu'il est exposé à l'air.

L'obligation s'appliquera bien en revanche aux batteries de téléphones et tablettes, à l'exception notable des modèles qui présentent une durabilité élevée, comme c'est le cas dans la plupart des appareils haut de gamme.

AFP/VNA/CVN