France : le taux du Livret A attendu en hausse

Le nouveau taux du Livret A, fixé par le ministre de l'Économie sur proposition de la Banque de France, est attendu mercredi 15 juillet. Il sera en toute logique orienté à la hausse, une première depuis début 2023.

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"On est en train de finaliser les calculs mais le taux du Livret A va augmenter, on annoncera ça avec la Banque de France d'ici la mi-juillet", avait assuré sur BFMTV le 30 juin le locataire de Bercy, Roland Lescure.

Techniquement, le nouveau gouverneur de la banque centrale Emmanuel Moulin, ex-secrétaire général de l'Élysée nommé à ce poste en mai, propose un taux au ministre de l'Économie, qui l'avalise pour une entrée en vigueur le 1er août.

Le taux de rémunération du produit d'épargne le plus populaire en France était tombé cette année à 1,5%, après un plateau à 3% atteint en 2023, suivi à partir de 2025 d'une longue descente.

La remontée attendue mercredi 15 juillet est la conséquence logique de la poussée de l'inflation au printemps, qui a culminé à 2,4% sur un an au mois de mai, selon l'Insee, sous l'effet du conflit au Moyen-Orient.

Le taux du Livret A, valable aussi pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), dépend pour partie de l'évolution des prix en France, et pour une autre partie de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Selon le directeur des études économiques à l'IESEG School of Management Eric Dor et le directeur du Cercle de l'épargne, un centre de réflexion sur l'épargne adossé à un assureur, Philippe Crevel, le nouveau taux du Livret A pourrait être fixé à 1,8%.

Epargne populaire

Les 58 millions de Livret A cumulaient fin mai 444,6 milliards d'euros, selon les derniers chiffres partagés par la Caisse des dépôts, qui rémunère une partie des intérêts versés en début d'année.

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Les sommes déposées sur les Livrets A et les LDDS sont destinées au financement du logement social et à la politique de la ville.

Ce montant a peu évolué depuis début 2025, lorsque le taux du Livret A a commencé à devenir moins attractif.

Le produit concurrent, l'assurance vie, fait en revanche le plein : les contrats cumulaient 2.162 milliards d'euros à la fin du mois de mai (soit 117 milliards de plus qu'un an auparavant), selon la fédération professionnelle France assureurs.

La Banque de France et le ministère de l'Économie et des Finances doivent également se prononcer sur le prochain taux du Livret d'épargne populaire (LEP), aujourd'hui à 2,5% et réservé aux ménages modestes.

Ce dernier livret peine à trouver son public, malgré un taux attractif et des objectifs d'ouvertures ambitieux, portés depuis plusieurs années par la Banque de France mais non atteints.

Le produit n'est en effet pas beaucoup mis en avant par les banques, dans leurs campagnes publicitaires, en agences ou encore sur leurs sites internet, même dans les espaces dédiés à l'épargne.

Son taux pourrait a minima être maintenu à 2,5%, voire augmenter jusqu'à 2,8%, selon des spécialistes de l'épargne.

La Banque de France publiera par ailleurs mercredi 15 juillet son rapport annuel sur l'épargne réglementée, portant sur l'année 2025, une première pour Emmanuel Moulin.

AFP/VNA/CVN