"Voyage dans la 9ᵉ dimension" : la BD belge francophone à l'honneur à Hô Chi Minh‑Ville

Le matin du 14 mars, la Délégation Wallonie‑Bruxelles au Vietnam et l'Institut d'échanges culturels avec la France (IDECAF) à Hô Chi Minh‑Ville ont inauguré l'exposition "Voyage dans la 9ᵉ dimension - La bande dessinée Wallonie‑Bruxelles", organisée dans le cadre des célébrations de la Journée internationale de la Francophonie 2026.

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Avec plus de 30 œuvres présentées dans la salle d'exposition de l’IDECAF du 14 mars au 2 avril, l’événement invite le public vietnamien à découvrir - ou redécouvrir - quelques‑uns des grands noms de la bande dessinée belge francophone. Cet art, enraciné en Wallonie‑Bruxelles, se développe sans interruption depuis plus d’un siècle et continue de rayonner à l’international.

En marge de l’exposition, les organisateurs proposent également un atelier de dessin de bande dessinée destiné aux enfants, organisé à la bibliothèque de l’IDECAF. Ce projet créatif est animé par Eddy Coubeaux, dessinateur belge francophone installé à Hô Chi Minh‑Ville depuis de nombreuses années, qui partage son savoir‑faire et son expérience avec les jeunes participants.

Lors de l’événement, Nguyên Ngoc Lan, directrice de l’IDECAF, a rappelé l’importance de la bande dessinée francophone dans l’imaginaire collectif : "Quand on évoque la BD francophone, on pense immédiatement à des personnages familiers comme Tintin ou Lucky Luke. Ces héros ont marqué l’enfance de nombreux lecteurs à travers le monde, y compris au Vietnam. De l’enfance à l’âge adulte, la lecture de bandes dessinées continue de susciter des émotions uniques. C’est là tout le charme de la BD : en quelques images et quelques cases, elle stimule notre imagination, nous procure du plaisir et nous invite parfois à la réflexion".

Elle a également souligné le rôle central de la Belgique, considérée comme le berceau de la bande dessinée mondiale. "Cette exposition de bandes dessinées belges constitue un moment fort du Mois de la Francophonie, organisé chaque année en mars. Elle offre au public vietnamien l’occasion de découvrir et de partager la richesse et la diversité de la culture francophone", a‑t‑elle ajouté.

Renforcement des échanges culturels

Dans son discours, Pierre Du Ville, chef de la Délégation Wallonie‑Bruxelles au Vietnam, a déclaré : "J’ai l’honneur de représenter Wallonie‑Bruxelles et l’Agence wallonne à l’exportation. C’est une grande joie de vous présenter +Voyage dans la 9ᵉ dimension+, une exposition consacrée à l’un des plus beaux fleurons de notre patrimoine culturel : la bande dessinée. En ce mois dédié à la Francophonie, cette activité rappelle la diversité culturelle et créative qui caractérise l’espace francophone".

Selon lui, la bande dessinée est avant tout un art du dialogue : entre le dessin et les mots, entre l’auteur et le lecteur, mais aussi entre les cultures et les générations. "Et c’est précisément ce dialogue que l’IDECAF cultive depuis tant d’années à Hô Chi Minh‑Ville", a‑t‑il souligné.

Il a ajouté que cette exposition illustre la vitalité des relations culturelles entre la Belgique et le Vietnam, fondées non seulement sur l’histoire, mais aussi sur un désir partagé de création, d’ouverture et de curiosité mutuelle.

"La bande dessinée, née en Europe, a depuis longtemps trouvé un écho profond en Asie du Sud‑Est. Inversement, les artistes vietnamiens apportent à cet art une sensibilité et une narration qui l’enrichissent et le renouvellent. Nous espérons que cette exposition, ainsi que l’atelier animé par Eddy Coubeaux, suscitera des vocations et donnera envie aux jeunes de découvrir davantage le 9e art", a‑t‑il conclu.

Le berceau de la bande dessinée mondiale

En Belgique francophone, la bande dessinée - souvent qualifiée de "neuvième art" - occupe une place essentielle dans la culture populaire. La plupart des maisons d’édition du pays disposent de collections dédiées à cet univers, et une part importante des ouvrages publiés en Belgique sont des albums de BD.

Ce secteur fait vivre près d’un millier de dessinateurs et de scénaristes, qui œuvrent depuis plus d’un siècle à faire de Wallonie‑Bruxelles l’une des grandes terres de la bande dessinée mondiale.

Texte et photos : Tân Dat/CVN