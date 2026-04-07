Vo Thi Anh Xuân réélue vice-présidente de la République pour le mandat 2026-2031

La XVI e Assemblée nationale a adopté une résolution réélisant Vo Thi Anh Xuân vice-présidente de l'État pour le mandat 2026-2031. Les 485 députés présents ont voté à l'unanimité lors de sa première séance, qui s'est tenue à Hanoï le 7 avril après-midi.

Née le 8 janvier 1970 dans la province d'An Giang (Delta du Mékong), Vo Thi Anh Xuân est originaire de la province d'An Giang. Elle est titulaire d'une licence en éducation chimique, d'un master en gestion publique et d'une licence en théorie politique. Elle a été secrétaire du XIVe Comité central du Parti, membre de ce même Comité lors des XIIe, XIIIe et XIVe législatures, membre suppléante du XIe Comité central du Parti et députée à l'Assemblée nationale lors des XIVe, XVe et XVIe législatures.

Lors de cette même séance de l'après-midi, l'AN a également approuvé à l'unanimité (474/474 voix) la réélection de Nguyên Huy Tiên en tant que procureur général du Parquet populaire suprême pour le mandat 2026-2031.

Âgé de 58 ans, Nguyên Huy Tiên est originaire de la commune de Dong Quan, province de Hung Yên (anciennement commune de Dông Tan, district de Dông Hung, province de Thai Binh). Il est docteur en droit et en théorie politique avancée. Il est membre du XIVe Comité central du Parti, député à la XVIe Assemblée nationale, membre du Conseil permanent du Comité du Parti des agences centrales du Parti, ainsi que secrétaire du Comité du Parti et procureur général du Parquet populaire suprême pour le mandat 2021-2026.

Immédiatement après les votes, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, et le procureur général du Parquet populaire suprême Nguyên Huy Tiên se sont présentés devant l'Assemblée nationale pour prendre officiellement leurs fonctions. Au nom des dirigeants du Parti, de l'État etdes députés, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, leur a remis des fleurs en signe de félicitations.

VNA/CVN