Visite du dirigeant Tô Lâm en Chine : une nouvelle impulsion aux liens bilatéraux

À la veille de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, en Chine, le Professeur Qu Qiang de l’Université centrale des nationalités de Chine a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information sur les objectifs, la portée de ce déplacement ainsi que les perspectives de coopération bilatérale.

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Photo : Quang Hung/VNA/CVN

Évoquant sa signification, il a estimé que les relations entre le PCV et le Parti communiste chinois (PCC), et les relations entre les deux pays, étaient entrées dans une nouvelle phase de développement, marquée par une intensification des contacts de haut niveau et un approfondissement de la coopération.

Selon lui, depuis 2022, les dirigeants des deux parties multiplient les visites et les contacts bilatéraux, contribuant à la mise en place d’un mécanisme de rencontres régulières entre les plus hauts responsables.

Concernant les priorités de la visite, le professeur chinois a souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des perceptions communes et les orientations majeures définies par les dirigeants des deux pays, notamment autour du principe des "six renforcements", dont une coopération plus substantielle et une confiance politique accrue.

Il a ajouté que ces orientations devaient être déployées non seulement au niveau central, mais aussi auprès des ministères, des localités, des entreprises et des mécanismes de coopération entre les deux peuples.

Par ailleurs, la coopération économique demeure une priorité, avec un accent mis sur le développement du commerce bilatéral, les échanges technologiques et l’accélération des projets de connectivité d’infrastructures, notamment la ligne ferroviaire Lào Cai-Hanoï-Hai Phong reliée au réseau ferroviaire chinois, ainsi que la coopération dans les domaines de l’électricité et de l’énergie.

Il a également indiqué que la coopération dans le cadre de "la Ceinture et la Route" et la collaboration Chine - ASEAN constituaient des moteurs importants pour le renforcement des liens économiques régionaux et les chaînes d’approvisionnement.

Dans un contexte économique mondial incertain, les deux pays sont appelés à poursuivre leur coordination étroite afin de faire face aux chocs extérieurs et de promouvoir la transformation des chaînes d’approvisionnement et du commerce international vers davantage de stabilité et de durabilité.

Dans un contexte international complexe, le renforcement de la coordination entre les deux pays sur les questions régionales et mondiales permettra à chacun de préserver ses intérêts tout en contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement commun, a indiqué Qu Qiang.

Le maintien de visites régulières de haut niveau contribue, selon lui, à consolider la confiance politique, à mieux gérer les désaccords et à renforcer la coopération substantielle.

Il a noté que les échanges commerciaux de la Chine avaient connu une croissance notable, avec une hausse d’environ 19% des importations et 20% des exportations, illustrant l’efficacité de la coopération avec ses partenaires, notamment l’ASEAN et le Vietnam.

Selon le Professeur Qu Qiang, cette visite devrait contribuer à approfondir le partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine, à promouvoir la construction de la Communauté d’avenir partagé de portée stratégique entre les deux pays.

Les relations bilatérales devraient ainsi continuer à se développer de manière stable et durable, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.

VNA/CVN