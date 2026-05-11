Hanoï

Villages de métier : Chuyên My et Son Dông reconnus membres du Réseau des villes créatives de l’UNESCO

La ville de Hanoï a célébré, le 8 mai au soir, dans la Cité impériale de Thang Long, l’intégration du Village de marqueterie et de laque de Chuyên My ainsi que de celui de sculpture et de laque artistique de Son Dông au Réseau des villes créatives de l’UNESCO, dans la catégorie "Artisanat". Plusieurs activités d’exposition et de démonstration de produits artisanaux ont été organisées à cette occasion.

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S’exprimant à cette occasion, le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyên Xuân Luu, a souligné que chaque village de métier constitue un "musée vivant", gardien du savoir populaire, de l'habileté des «mains d’or» et de l’esprit créatif du peuple vietnamien.

Le Réseau mondial des villes artisanales (World Crafts City Network - WCC) est une initiative internationale qui vise à préserver, promouvoir et développer l'artisanat traditionnel, tout en stimulant l'innovation dans les métiers de création.

Selon Nguyên Xuân Luu, pleinement consciente de la valeur des villages de métier et de l'artisanat traditionnel, Hanoï a promulgué des résolutions dédiées au développement des industries culturelles. Le Comité populaire municipal a également lancé un projet global de développement des villages de métier pour la période 2025-2030, avec une vision à l'horizon 2050, tout en instaurant divers mécanismes et politiques pour préserver et promouvoir ces patrimoines locaux.

De nouvelles perspectives

"Cette reconnaissance internationale saluait non seulement la valeur culturelle et le savoir-faire artisanal des villages traditionnels vietnamiens, mais aussi leur créativité et leur capacité à préserver durablement leurs métiers ancestraux. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour promouvoir l’image et la culture du Vietnam auprès de la communauté internationale, tout en favorisant les échanges culturels, le tourisme, les exportations et le rayonnement international de l’artisanat hanoïen", a-t-il affirmé.

M. Luu a affirmé que Hanoï s'engageait à continuer de renforcer la coopération internationale, à intensifier la préservation et la mise en valeur des métiers traditionnels, tout en soutenant l'innovation, le design, le développement de marques et la formation des ressources humaines, afin de renforcer la compétitivité des produits artisanaux de la capitale.

Prenant la parole lors de l'événement, le Dr. Darlie Oommen Koshy, vice-président du World Crafts Council AISBL (WCC-International), Chuyên My et Son Dông ont démontré que l'artisanat n'appartient pas seulement au passé, mais demeure une composante active de la vie contemporaine, continuant de créer des moyens de subsistance et de stimuler la croissance économique. Par conséquent, a-t-il insisté, l'artisanat doit être reconnu comme une composante essentielle de l'économie créative mondiale.

"Au sein du WCC-International, nous soutenons ce parcours à travers des initiatives telles que le Forum mondial de l'artisanat, l'Académie mondiale de l'artisanat et la Certification d'authenticité artisanale, afin de garantir que cette reconnaissance génère des impacts durables et pérennes", a précisé Darlie Oommen Koshy.

Hanoï compte 337 villages de métier et villages de métier traditionnels reconnus. La ville s'est donné pour mission de valoriser ce patrimoine en le liant étroitement au développement du tourisme, à l'agriculture écologique et à une économie rurale durable.

En 2024, deux villages de métier : Bát Tràng (céramique) et Van Phuc (tissage de soie) avaient déjà intégré au WCC. Avec l'adhésion de Chuyên My et Son Dông, Hanoï compte désormais quatre membres du Réseau mondial des villes artisanales, faisant du Vietnam le deuxième pays au monde en nombre de représentants, juste après l'Iran.

Dans le cadre de cet événement, plusieurs espaces d'exposition présentant les produits emblématiques de Hanoï et d'autres localités ont été dévoilés au public. Les visiteurs ont pu découvrir la nacre et la laque de Chuyên My, la sculpture de Son Dông, la céramique de Bat Tràng et la soie de Van Phuc, ainsi que des espaces dédiés à l'art du thé, à la gastronomie et aux produits du programme OCOP (À chaque commune son produit).

Une délégation du WCC-International a visité les villages d'artisans, les sites historiques et les lieux du patrimoine culturel de Hanoï pour échanger les expériences en matière de développement de l'artisanat, tout en organisant des rencontres commerciales et des activités de promotion.

Le WCC-International, fondé en 1964 et basé au Koweït, est une organisation internationale à but non lucratif qui se consacre à la préservation et à la promotion de l'artisanat traditionnel dans le monde entier. Après plus de 60 ans d'existence, l'organisation a reconnu 83 villages de métier dans 34 pays. Hanoï est la première localité du Vietnam à recevoir cette reconnaissance, comptant désormais quatre villages de métier intégrés au Réseau mondial des villes artisanales.

Texte et photos : Linh Thao - Tuyêt Mai/CVN