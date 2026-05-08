Expositions, spectacles, sports : le Vietnam vise la cour des grands

Dans l’après-midi du 8 mai, le Centre des expositions du Vietnam (VEC) a accueilli le Sommet de l’exposition, de l’événementiel et de la publicité au Vietnam.

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Photo : BTC/CVN

Placé sous le thème "L’ère de l’essor de l’industrie culturelle et de l’économie du sport", le sommet s’est tenu en présence de Lâm Thi Phuong Thanh, membre du Comité central du Parti et ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Selon les organisateurs, l’événement se veut un forum macroéconomique majeur pour les filières de l’exposition, de l’événementiel et de la publicité en 2026, avec l’ambition d’établir un système de références aux normes internationales et de bâtir une chaîne de valeur intégrée au service de l’industrie culturelle et de l’économie du sport au Vietnam.

L’essor de l’économie de l’expérience

L’année 2025 est considérée comme un tournant pour l’industrie vietnamienne de l’expérience. Le marché de la publicité a atteint environ 3,5 milliards de dollars, avec une croissance annuelle prévisionnelle de 12% sur la période 2025-2031. Dans le même temps, le marché du MICE (tourisme de réunions, incentives, conférences et expositions) est estimé à 6 milliards de dollars, avec une progression attendue de 12-15% par an entre 2026 et 2030.

D’après les experts, cette dynamique est étroitement liée à la modernisation des infrastructures de transport et de logistique. Le raccordement de l’axe autoroutier Nord-Sud, ainsi que le renforcement des capacités des aéroports internationaux, ont créé des conditions favorables à l’accueil de mégaconcerts internationaux, de salons de promotion commerciale et de flux de visiteurs de grande ampleur.

Photo : BTC/CVN

Parallèlement, le secteur publicitaire connaît lui aussi une transformation profonde, marquée par le passage des formats d’affichage traditionnels à une publicité expérientielle, hautement interactive, fondée sur l’intelligence artificielle et les données comportementales des utilisateurs. Les marques privilégient de plus en plus les points de contact directs avec les consommateurs, plutôt que la seule logique des indicateurs de visibilité.

Défis à relever

Cette croissance rapide n’est toutefois pas sans défis. Selon les organisateurs, le Vietnam manque encore de lieux répondant aux standards internationaux, sa chaîne de services auxiliaires reste limitée, et aucun référentiel global d’exploitation n’a encore été pleinement constitué pour les méga-événements. Autant de freins qui empêchent encore le pays de saisir certaines opportunités d’accueil de grands rendez-vous internationaux.

Prenant la parole lors de la conférence, la ministre Lâm Thi Phuong Thanh a souligné que, dans la marche vers l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, la culture n’est pas seulement un socle spirituel, mais affirme de plus en plus son rôle de "ressource endogène, moteur de développement et puissance douce de la nation".

Selon la ministre, la Résolution N°80 du Politburo qualifie pour la première fois les industries culturelles de secteur économique stratégique, avec pour objectif une contribution d'environ 7% au PIB d’ici 2030 et ce taux devrait atteindre 9% à l'horizon 2045.

En parallèle, la Résolution N°28 de l’Assemblée nationale ouvre la voie à la levée des blocages institutionnels et politiques, tout en favorisant une mobilisation accrue des ressources sociales, notamment du secteur privé, en faveur du développement culturel.

"Il s’agit là de transformations très importantes dans la pensée du développement, qui créent les bases et les conditions nécessaires pour permettre à l’industrie culturelle vietnamienne de franchir un nouveau cap dans les années à venir", a affirmé Mme Thanh.

Vers un écosystème événementiel aux standards internationaux

L’un des principaux axes du sommet a porté sur l’élaboration d’une stratégie de développement d’un écosystème de l’exposition, de l’événementiel et de la publicité conforme aux normes internationales, articulant orientation politique et capacité d’entraînement du secteur privé.

Le Docteur Cân Van Luc, expert économique de la Banque commerciale par actions de l'investissement et du développement (BIDV) et membre du Conseil consultatif national des politiques financières et monétaires, a estimé qu’il était urgent de parachever le cadre réglementaire afin de favoriser un développement durable de l’ensemble du secteur et de servir de tremplin à l’économie vietnamienne de l’expérience dans la prochaine phase.

De son côté, Pham Thai Hà, directrice générale du VEC, a jugé que des infrastructures telles que le Centre des expositions du Vietnam, le Théâtre Hô Guom, le stade PVF ou encore le stade Hùng Vuong contribueraient à attirer des événements mondiaux, faisant de la culture et du sport des leviers d’amélioration de la qualité de vie et de croissance économique.

Dans le domaine des expositions internationales, Geoff Dickinson, directeur général de DMG Events, a partagé sa vision de la mise en place de standards mondiaux pour les salons professionnels B2B, fondés sur un modèle opérationnel "one-stop", capable de répondre de manière intégrée aux exigences de logistique, de sécurité et d’hospitalité propres aux grands événements.

Photo : BTC/CVN

En parallèle de cette convergence vers les standards internationaux, plusieurs experts vietnamiens, parmi lesquels Nguyên Xuân Bac, directeur du Département des arts du spectacle (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), ainsi que les metteurs en scène Hoàng Công Cuong, Blonde Nguyên, Cao Ngân Hà et Nguyên Viêt Thanh, ont débattu de la manière de concevoir des événements porteurs d’un véritable ADN vietnamien, à travers l’alliance du patrimoine culturel, des arts scéniques immersifs et d’une pensée de marque résolument moderne.

La table ronde consacrée à l’Experiential Marketing, animée par l’expert Lê Quôc Vinh avec la participation de représentants de Green SM, One Mount et TikTok, a, quant à elle, mis en lumière plusieurs approches pour transformer l’émotion des clients en données exploitables et en revenus, à l’ère de l’économie de l’expérience.

Selon les organisateurs, la dynamique engagée par cette conférence se poursuivra avec la Semaine vietnamienne de l’exposition et de l’événementiel 2026 (VEEW 2026), ainsi qu’avec la cérémonie de lancement des VECA Awards, première distinction professionnelle dédiée au secteur de l’exposition et de l’événementiel au Vietnam.

Phuong Nga/CVN