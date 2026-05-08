Gares de Dà Lat et Deauville-Trouville : un jumelage historique pour un héritage partagé

Le 7 mai, l’ambassade de France à Hanoï a accueilli la signature d’un accord de jumelage inédit entre les gares de Dà Lat (Vietnam) et de Deauville-Trouville (France), scellant une amitié séculaire et une vision ferroviaire d’avenir.

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Photo : Hông Anh/CVN

Pour la première fois, le modèle de "gares jumelles" est mis en œuvre entre la gare de Dà Lat du Vietnam et de Deauville-Trouville de la France, reliant deux cités distantes de plusieurs milliers de kilomètres, mais unies par un ADN architectural et historique commun. Cette cérémonie a réuni de hautes personnalités, dont l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, le président de SNCF International, Diego Díaz, et les responsables du ministère de la Construction et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR).

"Ce jumelage entre deux gares qui ont une identité visuelle proche et bien identifiée nous rappelle que l'histoire ferroviaire est l'un de ces héritages partagés entre nos deux pays", a déclaré l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. "C'est un lien entre nos cultures, un lien de solidarité aussi historique entre les cheminots de VNR et de la SNCF, que j'appellerai volontiers sœurs", a-t-il affirmé lors de son discours inaugural.

Photo : Hông Anh/CVN

Pour Diego Díaz, président de SNCF International, l'événement va bien au-delà du symbolique. "Les gares ne sont pas de simples points d'arrêt, ce sont des lieux de vie, des portes d'entrée sur les territoires et des symboles de connexion entre les peuples. Ces deux villes partagent une même vocation touristique, une même élégance architecturale et une même ambition : faire du rail un levier de développement durable et d'attractivité", souligne-t-il.

Des miroirs architecturaux entre l'Orient et l'Occident

Construite entre 1932 et 1938 par les architectes français Moncet et Revéron, la gare de Dà Lat (province de Lâm Dông) est souvent qualifiée de plus belle du Vietnam. Son architecture est une fusion saisissante entre le style des gares du Midi de la France et l'identité culturelle des Hauts plateaux du Centre du Vietnam : ses trois toitures en pointe rappellent avec élégance le sommet du mont Langbiang et les toits caractéristiques des maisons communes Rông des peuples autochtones de la région.

L'ambassadeur Brochet a tenu à saluer la qualité architecturale de cet édifice emblématique, en rappelant ainsi qu’"il faut rendre hommage aux architectes Revéron et Moncet pour la qualité de leur geste architectural, qui fait de la gare de Dà Lat un monument très apprécié, qui marque l'identité de la ville et attire de nombreux touristes".

Photo : Hông Anh/CVN

Conservée dans un état quasi intact depuis près d'un siècle, la gare de Dà Lat a opéré une reconversion remarquable : bien plus qu'un simple terminal ferroviaire, elle est aujourd'hui un espace de vie culturelle et touristique à part entière. Trains touristiques vers Trai Mát, "nuit en train" à Dà Lat, expositions, gastronomie, animations artistiques… En 2025, elle a accueilli plus de 480.700 visiteurs et transporté près de 196.600 voyageurs.

"Ce jumelage ouvre une grande opportunité pour promouvoir le patrimoine de la gare de Dà Lat sur le marché touristique international, notamment en Europe", a souligné Pham Viêt Hùng, chef du département de la planification commerciale de VNR. Les deux parties envisagent une coopération durable en matière de gestion des gares historiques et de développement de produits touristiques ferroviaires franco-vietnamiens.

Photo : Hông Anh/CVN

Pour Fabrice Moreno, directeur de SNCF Hub & Connections, la ressemblance entre les deux gares est saisissante : "J'ai rarement vu des gares jumelles à ce point. On aurait pu faire un copier-coller entre ces deux gares. C'est incroyable". Il rappelle également que les gares sont avant tout des lieux d’émotion et de rencontres : "C’est l’endroit où les gens s’embrassent le plus. On y part en voyage, on y accueille ses proches, on s’y retrouve".

Un signal fort pour la coopération ferroviaire franco-vietnamienne

Ce jumelage s'inscrit dans un contexte de dynamisme accru des relations bilatérales. Depuis 2024, France et Vietnam sont liés par un Partenariat stratégique global, dont le secteur ferroviaire constitue l'un des axes les plus concrets. Le vice-président de VNR, Nguyên Chinh Nam, a rappelé les nombreux projets déjà en cours : la réhabilitation des tunnels du col de Hai Vân, la modernisation de la signalisation sur le tronçon Hanoï-Vinh et la rénovation de la ligne Yên Viên-Lào Cai, tous menés avec le soutien de la SNCF et de l'Agence Française de Développement (AFD).

Photo : CTV/CVN

"Ce jumelage n’est pas seulement celui de deux bâtiments architecturaux ; il représente aussi une connexion entre le passé et l’avenir, entre les femmes et les hommes du rail de nos deux pays", a affirmé M. Nam, convaincu que ce rapprochement entre Dà Lat et Deauville-Trouville "ouvrira la voie à des coopérations encore plus ambitieuses".

En toile de fond, le projet phare de la ligne à grande vitesse nord-sud entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, sur une longueur de 1.540 km, 350 km/h, mise en service prévue en 2035, concentre les attentions. Diego Díaz l'a évoqué avec enthousiasme : "Imaginez un trajet Hanoï - Hô Chi Minh-Ville réduit à moins de six heures. Ce TGV sera un bonheur pour les habitants, un outil de cohésion nationale et un symbole de la modernité vietnamienne". De renchérir également que "cette ligne ferroviaire sera bien plus qu’une infrastructure, ce sera un véritable moteur de développement économique et social... un outil de cohésion nationale et un symbole de la modernité vietnamienne".

En toile de fond, le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, long de 1.540 km et conçu pour une vitesse de 350 km/h, concentre également les attentions. Sa mise en service est prévue à l’horizon 2035. Diego Díaz a évoqué ce projet avec enthousiasme : "Imaginez un trajet Hanoï - Hô Chi Minh-Ville réduit à moins de six heures. Ce TGV sera un bonheur pour les habitants, un outil de cohésion nationale et un symbole de la modernité vietnamienne". Il a ajouté que "cette ligne ferroviaire sera bien plus qu’une infrastructure : elle constituera un véritable moteur de développement économique et social".

Ce jumelage démontre que, si les rails ne peuvent relier physiquement les deux cités, l’amitié et la coopération tissent, elles, un pont bien réel entre les peuples français et vietnamien.

Hông Anh/CVN