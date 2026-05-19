De nombreuses activités d’échanges Vietnam - Thaïlande organisées à Hô Chi Minh-Ville

À l’occasion du 50 e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Thaïlande et du 136 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, l’ambassade de Thaïlande et la Marine thaïlandaise ont organisé à Hô Chi Minh-Ville une cérémonie et plusieurs activités culturelles illustrant le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Dans la soirée du 19 mai, au quai Nhà Rông à Hô Chi Minh-Ville, l’ambassade de Thaïlande au Vietnam et le navire de la Marine thaïlandaise HTMS Prachuap Khiri Khan, actuellement en visite d’amitié dans la ville, ont organisé une cérémonie célébrant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Thaïlande (1976-2026), le 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh ainsi qu’une exposition photographique consacrée à ce dernier.

Prenant la parole, l’ambassadrice thaïlandaise Urawadee Sriphiromya a exprimé sa joie de collaborer avec la Marine thaïlandaise pour organiser la célébration importante dans les relations entre les deux pays, en particulier l’anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, qu’elle a qualifié de personnalité ayant joué un rôle majeur dans l’établissement des bases solides des relations entre la Thaïlande et le Vietnam.

L’ambassadrice a souligné qu’au cours des cinquante dernières années, les deux pays avaient maintenu des relations étroites et amicales fondées sur des liens solides dans les domaines politique, économique et des échanges entre les peuples. Elle a rappelé qu’en mai 2025, à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre thaïlandais, les relations bilatérales avaient été élevées au rang de Partenariat stratégique global, ouvrant une nouvelle étape dans la coopération entre les deux nations.

Selon elle, la visite du navire HTMS Prachuap Khiri Khan à Hô Chi Minh-Ville constitue également une illustration concrète du développement continu de la coopération entre les Marines des deux pays. La Thaïlande et le Vietnam partagent notamment l’objectif commun d’assurer la sécurité et la stabilité maritimes.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Trân Van Bay, vice-président du Comité populaire de la ville, a salué les nombreuses activités culturelles organisées ces derniers jours par l’ambassade de Thaïlande au Vietnam ainsi que par les officiers et marins du navire HTMS Prachuap Khiri Khan.

Il a particulièrement mis en avant l’exposition photographique consacrée au Président Hô Chi Minh à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance, ainsi que l’exposition de costumes traditionnels thaïlandais intitulée "Héritage de la Reine mère Sirikit".

Le dirigeant de Hô Chi Minh-Ville a estimé que cette visite d’amitié du navire thaïlandais contribuait à approfondir davantage les relations d’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global entre la Thaïlande et le Vietnam.

VNA/CVN