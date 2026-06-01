Hanoï et Manille renforcent leur coopération dans divers secteurs

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, aux Philippines, les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le 1er juin à midi, à Manille, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, et le président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ont assisté à la cérémonie d’échange de plusieurs documents de coopération entre les ministères et organismes des deux pays, avant de rencontrer la presse pour présenter les résultats de leur entretien.

Les documents signés comprennent : un mémorandum d’entente sur la coopération en matière de défense entre les ministères de la Défense du Vietnam et des Philippines ; un mémorandum d’entente entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère philippin des Technologies de l’information et des Communications portant sur la coopération dans les technologies de l’information et la transformation numérique ; un programme de coopération touristique pour la période 2026-2029 entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère philippin du Tourisme ; ainsi qu’un mémorandum d’entente entre l’Académie d’administration et de gouvernance publique de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l’Université des Philippines.

Lors de la rencontre avec la presse, le président Ferdinand Marcos Jr. a indiqué que l’entretien du 1er juin avait été fructueux, reflétant une vision commune du développement à long terme et un engagement fort en faveur de la stabilité régionale.

Dans les domaines de la défense et de la sécurité, les deux parties ont assisté à la signature d’un important accord de coopération en matière de défense, destiné à renforcer leurs capacités communes, notamment dans la sécurité maritime et la prévention des catastrophes naturelles. Elles ont réaffirmé leur détermination à préserver la paix ainsi que la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et à régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international.

Dans les domaines économique et agricole, les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale. Le Vietnam est actuellement le 11e partenaire commercial des Philippines. Les deux parties se sont engagées à favoriser les investissements réciproques, notamment dans les secteurs de l’industrie manufacturière et de l’économie numérique, à développer la coopération touristique, à renforcer les liaisons aériennes commerciales ainsi qu’à promouvoir l’éducation et la formation…

Sur le plan régional, elles ont réaffirmé leur volonté de contribuer au développement d’une ASEAN centrée sur les populations.

Le président philippin a souligné que l’entretien avait confirmé la détermination et la vision commune des deux pays de faire progresser leur Partenariat stratégique renforcé de manière plus approfondie, concrète et efficace, au bénéfice des deux peuples ainsi que de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

De son côté, le dirigeant vietnamien Tô Lâm a rappelé que le Vietnam et les Philippines sont deux voisins maritimes, des partenaires importants au sein de la région et des membres de l’ASEAN, partageant une vision commune et des intérêts stratégiques ainsi qu’un engagement fort en faveur de la paix, de la stabilité et du respect du droit international.

La politique constante du Vietnam est d’attacher de l’importance à ses relations avec les Philippines et de les renforcer dans tous les domaines.

Il a indiqué que, sur la base de leur bonne amitié ainsi que des intérêts et aspirations de leurs peuples, les deux parties avaient convenu de porter les relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique renforcé.

Les deux parties ont décidé de renforcer la confiance politique, d’élargir la coopération en matière de défense, de sécurité, d’affaires maritimes et océaniques, de donner un nouvel élan à la coopération économique, de développer la coopération dans plusieurs secteurs prioritaires et de poursuivre une coordination étroite dans les forums régionaux et internationaux…

Les deux pays ont également souligné l’importance du droit international, de la Charte des Nations unies et de la Charte de l’ASEAN... Ils ont réaffirmé l’importance de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté ainsi que de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, du règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

À cette occasion, les deux parties ont signé plusieurs accords de coopération importants et ont convenu de charger les ministères, secteurs et localités concernés d’assurer leur mise en œuvre effective.

VNA/CVN