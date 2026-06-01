Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique renforcé Vietnam - Philippines

Lors de leur entretien, le 1 er juin à Manille, le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ont convenu de publier une Déclaration conjointe portant les relations Vietnam - Philippines au niveau de partenariat stratégique renforcé, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et les Philippines ont convenu d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique renforcé lors de l’entretien, le 1er juin à Manille, entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Voici l’intégralité de la Déclaration conjointe:

1. À l’invitation du président Ferdinand R. Marcos Jr., secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm a effectué une visite d’État en République des Philippines du 31 mai au 1er juin 2026.

2. Le 1er juin, Tô Lâm a assisté à une réception officielle et s’est entretenu avec Ferdinand R. Marcos Jr. Les deux dirigeants ont ensuite assisté à la signature d’accords bilatéraux. Le président Ferdinand R. Marcos Jr. a offert un déjeuner d’État en l’honneur de Tô Lâm. Ce dernier a également rencontré la communauté vietnamienne des Philippines et participé à un forum des affaires.

3. Les deux dirigeants ont souligné l’importance de cette visite, qui marquait le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et une décennie de partenariat stratégique fructueux entre le Vietnam et les Philippines. Soulignant davantage le fort potentiel d’une coopération plus approfondie, ils ont convenu d’élever le partenariat stratégique actuel au rang de partenariat stratégique renforcé.

4. Compte tenu du partenariat stratégique renforcé entre le Vietnam et les les Philippines, les deux dirigeants ont réaffirmé l’amitié durable et l’étroite coopération entre le Vietnam et les les Philippines, fondées sur le respect mutuel et un ferme engagement en faveur du multilatéralisme et de la coopération internationale, et ont souligné l’importance du respect du droit international et du respect des principes et obligations inscrits dans la Charte des Nations unies et la Charte de l’ASEAN.

5. Ils ont exprimé leur détermination à consolider les acquis du programme actuel de coopération politique et sécuritaire, de collaboration en matière de sûreté et de sécurité maritimes, de protection de l’environnement marin, de développement du commerce et des investissements, d’échanges agricoles, d’éducation, de tourisme, ainsi que d’échanges culturels et humains, entre autres, et ont manifesté leur volonté d’obtenir des résultats concrets bénéfiques aux deux pays et à l’ensemble de la région. Leurs discussions ont jeté les bases d’un partenariat stratégique renforcé, dynamique, résilient et mutuellement avantageux pour la sécurité, la prospérité et le bien-être des deux peuples.

Coopération politique

6. Les deux dirigeants ont réaffirmé que les échanges de haut niveau entre le Vietnam et les Philippines témoignent de la confiance mutuelle et de l’engagement envers la relation bilatérale, et favorisent la bonne entente entre les deux peuples. Ils ont ainsi confirmé la poursuite des rencontres et visites régulières à tous les niveaux et par tous les canaux, ainsi que des échanges entre les populations et les entreprises, afin de maintenir les consultations sur les questions stratégiques régionales et mondiales et de renforcer les synergies dans leurs trajectoires de développement. Ils ont également souligné l’importance de créer de nouveaux mécanismes de coopération entre les parlements et les collectivités locales des deux pays grâce à des interactions bilatérales et multilatérales fréquentes, au partage d’informations et à l’échange de bonnes pratiques.

7. Les deux parties ont convenu d’utiliser pleinement et de convoquer régulièrement les mécanismes bilatéraux institutionnalisés de dialogue et de coopération à différents niveaux, notamment la Commission mixte de coopération bilatérale (JCBC), le Comité mixte du commerce (JTC), les dialogues sur la défense et la sécurité et les consultations sur les affaires maritimes et océaniques, afin d’identifier et de promouvoir les synergies entre les deux pays. Les deux dirigeants ont chargé leurs ministères des Affaires étrangères respectifs de coordonner étroitement l’élaboration d’un nouveau plan d’action pour le partenariat stratégique renforcé.

Coopération économique

8. Les deux dirigeants ont souligné l’importance de renforcer la coopération économique entre les Philippines et le Vietnam, deux des économies à la croissance la plus rapide au monde, afin de consolider leur puissance et leur résilience nationales. Ils ont tous deux exprimé leur volonté de dépasser l’objectif de 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux et d’atteindre un équilibre commercial grâce à l’élargissement des débouchés commerciaux, à l’amélioration de l’accès aux marchés et à la réduction des obstacles au commerce et à l’investissement. Ils ont encouragé des échanges de haut niveau plus fréquents et une collaboration accrue entre leurs secteurs public et privé respectifs et se sont félicités des efforts déployés pour explorer de nouveaux domaines de coopération, notamment la science et la technologie, l’innovation, l’inclusion et la transformation numériques, la gouvernance électronique, les technologies émergentes, l’énergie, les investissements bilatéraux dans le secteur manufacturier, l’économie créative et les initiatives en faveur de l’économie verte. Les deux dirigeants ont également réaffirmé l’importance de renforcer l’intégration et la coopération économiques régionales dans le cadre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), y compris les efforts visant à soutenir une Communauté économique de l’ASEAN inclusive, résiliente et durable.

9. Reconnaissant le rôle crucial de l’agriculture dans le développement et l’économie de leurs pays respectifs, les deux dirigeants se sont engagés à renforcer leur collaboration agricole par le biais de la recherche et du développement conjoints, du renforcement des capacités, des échanges de scientifiques et de bonnes pratiques, de l’application et du transfert de technologies, ainsi que de l’exploration des domaines de coopération potentiels en matière de commerce et d’investissement, d’agriculture (notamment dans les secteurs du riz), de la pêche, du développement durable de l’économie bleue, de l’agriculture durable, de l’agriculture intelligente, de la gestion des catastrophes et de l’adaptation au changement climatique. Ils ont également convenu de renforcer leur coopération dans l’agroalimentaire et de relever les défis liés à l’alimentation et à l’agriculture, afin de transformer les secteurs de l’agriculture et de la pêche en de puissants moteurs de croissance, de favoriser le développement rural et d’autonomiser les communautés. Ils ont souligné l’importance de garantir la sécurité alimentaire, de renforcer les capacités de transformation des aliments et de consolider les chaînes d’approvisionnement pour accroître la résilience et la durabilité face aux enjeux mondiaux. Ils ont appelé à une coopération bilatérale plus étroite pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) par le partage d’informations, le renforcement des capacités et la coopération en matière de gestion des pêches et d’application de la loi.

10. Les deux dirigeants ont également reconnu le rôle important du tourisme comme moteur de croissance économique, de compréhension culturelle et de connexion entre les peuples, et se sont engagés à renforcer davantage la coopération en matière de développement touristique par l’échange de meilleures pratiques, la promotion d’initiatives touristiques durables et inclusives et la facilitation d’échanges et d’une collaboration touristiques accrus entre les deux pays.

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Coopération maritime, de sécurité et de défense

11. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les mécanismes de coopération maritime existants, notamment la Commission mixte sur les affaires maritimes et océaniques (au niveau des vice-ministres), le Groupe de travail permanent conjoint sur les questions maritimes et océaniques (JPWG-MOC), la mise en œuvre de l’Accord sur la prévention et la gestion des incidents en Mer de Chine méridionale et du Protocole d’accord sur la coopération maritime entre les garde-côtes respectifs des deux pays, ainsi que le système de communication téléphonique d’urgence entre leurs autorités de garde-côtes. Ils se sont également engagés à résoudre les incidents maritimes par des moyens pacifiques et par des moyens pacifiques et amicaux, conformément au droit international. Les deux parties ont convenu d’explorer les possibilités de coopération en matière de recherche scientifique marine, de protection de l’environnement, d’hydrographie, de connectivité maritime et de préservation du patrimoine maritime mondial. Les deux dirigeants ont par ailleurs réaffirmé leur engagement à protéger et à promouvoir les droits de l’homme, la sécurité, le bien-être, l’égalité et la dignité des gens de mer. Ils ont chargé leurs autorités compétentes de revoir et d’améliorer les politiques et les modalités de visa pour leurs gens de mer afin de faciliter leur entrée dans les deux pays, conformément à leurs législations nationales et aux cadres pertinents de l’ASEAN. Ils se sont également engagés à garantir la mise en œuvre de mécanismes assurant la sécurité des pêcheurs des deux pays.

12. Les deux parties ont souligné la coopération robuste et croissante en matière de sécurité et de défense comme l’un des piliers essentiels du partenariat stratégique renforcé. Dans ce contexte, les deux dirigeants ont convenu de :

a. Maintenir des échanges de haut niveau entre leurs secteurs de la défense et de la sécurité, renforcer le dialogue stratégique et politique, le partage d’informations, développer les initiatives d’éducation et de formation, ainsi qu’institutionnaliser et maintenir davantage les mécanismes de dialogue, les interactions entre le personnel de leurs services militaires et des autorités maritimes, l’échange d’escales et de visites portuaires, et les activités conjointes pour répondre aux problèmes de sécurité en mer ;

b. Élargir la collaboration au sein de l’industrie de la défense et développer la coopération dans des domaines tels que la médecine militaire, la logistique militaire, le commerce de la défense, les opérations de recherche et de sauvetage, l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe (HADR), la sécurité maritime et aérienne, la lutte contre le terrorisme et les efforts de maintien de la paix ; et,

c. Renforcer les échanges et la coopération en matière de promotion et de respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

13. Les deux parties continueront de renforcer leur coopération d’application de la loi afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale, notamment la fraude sur Internet, les escroqueries en ligne, le trafic de migrants, la traite des êtres humains, les jeux d’argent illégaux, les systèmes financiers illicites, l’immigration irrégulière, le séjour et le travail sans autorisation, et de relever les défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels. Les deux dirigeants ont également encouragé les organismes compétents à tirer parti de leur expertise et de leurs bonnes pratiques respectives dans ces domaines et à promouvoir la coopération en matière de formation et de renforcement des capacités des forces de l’ordre dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux. Les deux parties se sont engagées à collaborer étroitement afin d’empêcher toute personne ou organisation d’utiliser le territoire d’un pays pour mener des activités criminelles contre l’autre, conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives.

14. Les deux parties ont convenu de prendre les mesures suivantes pour renforcer la coopération d’application de la loi afin de lutter contre la criminalité transnationale organisée :

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a. Établir un système régulier de partage d’informations pour lutter contre la migration irrégulière, la traite des êtres humains et la fraude en ligne qui touchent les populations vietnamienne et philippine ;

b. Utiliser la formation et le renforcement des capacités pour échanger des informations et des pratiques exemplaires sur leurs cadres respectifs de lutte contre la traite des personnes et leur expérience en matière de poursuites, notamment en tirant parti de leur engagement au sein d’organismes pertinents de l’ASEAN tels que l’AMMTC/SOMTC et l’ASEANAPOL ; et

c. Traduire cet engagement en protocoles de notification, d’enquête et de poursuite des escroqueries et des organisations de trafiquants recrutant des victimes dans les deux pays.

d. Développer la coopération en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité.

15. Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération juridique et judiciaire et de continuer à travailler en étroite collaboration sur la négociation du Traité d’extradition, du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale et du transfèrement des personnes condamnées entre les deux pays.

Coopération populaire et culturelle

16. Les dirigeants ont souligné l’importance de promouvoir des échanges populaires significatifs, pierre angulaire du renforcement de l’amitié et de la solidarité durables entre les peuples philippin et vietnamien, par le biais d’organisations d’amitié, de groupes d’amitié parlementaires et de partenariats entre collectivités locales. Ils ont également insisté sur la nécessité d’élargir la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture, du sport et du tourisme, et de renforcer les liaisons aériennes et maritimes, afin de promouvoir la compréhension mutuelle et de tisser des liens plus étroits entre les populations des deux pays, notamment les femmes, les jeunes et les universitaires.

17. Les deux parties ont réaffirmé l’importance de maintenir les programmes de collaboration, les échanges et les initiatives dans le cadre du Programme de coopération culturelle 2024-2029, et ont visé à promouvoir la collaboration et les échanges sur les droits d’auteur, les bibliothèques, le développement des archives, la littérature, la préservation du patrimoine culturel, le développement des musées, les industries créatives, les arts du spectacle et interdisciplinaires, le cinéma et le contenu audiovisuel, entre autres.

18. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à créer des conditions favorables à la vie, au travail et aux études des Vietnamiens aux Philippines et des Philippins au Vietnam, conformément aux lois de chaque pays et aux pratiques internationales. Elles ont également convenu de renforcer leur coopération en matière de travail afin de promouvoir le bien-être et de protéger les droits et intérêts légitimes des travailleurs migrants philippins et vietnamiens.

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Coopération régionale et internationale

19. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur soutien à la poursuite des efforts de construction de la communauté de l’ASEAN, notamment pendant la présidence philippine de l’ASEAN en 2026, par la mise en œuvre intégrale et effective de la Vision communautaire de l’ASEAN 2025 et de son successeur, ASEAN 2045 : Notre avenir partagé. Ils ont souligné l’importance de renforcer l’unité et la centralité de l’ASEAN et de bâtir une communauté plus résiliente et durable. Ils ont également réaffirmé l’importance de promouvoir la synergie entre les cadres de coopération sous-régionaux, notamment la Zone de croissance de l’ASEAN orientale (le Brunei, l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines) (BIMP-EAGA) et la sous-région du Mékong. Les deux dirigeants se sont félicités de la tenue prochaine du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 à Hanoï, qui constituera une plateforme pour contribuer au dialogue et à la coopération régionaux pendant la présidence philippine de l’ASEAN, ainsi que de la récente signature et adoption de la Déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur la coopération maritime lors du 48e Sommet de l’ASEAN à Cebu.

20. Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coordination étroite, la consultation et le soutien mutuel à leurs candidatures respectives au sein des organisations internationales et régionales et des cadres multilatéraux, en particulier aux Nations unies.

21. Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur l’évolution de la situation régionale et internationale. Ils ont réaffirmé la position constante de l’ASEAN sur la Mer de Chine méridionale et souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité maritime et de la liberté de navigation et de survol dans cette zone, ainsi que du règlement pacifique des différends sans recours à la menace ou à l’emploi de la force. Ils ont également insisté sur la nécessité de promouvoir le plein respect des procédures juridiques et diplomatiques, conformément au droit international, et notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Les deux dirigeants ont par ailleurs réaffirmé leurs positions concernant la sentence rendue en 2016 par la Cour permanente d’arbitrage sur la mer de Chine méridionale. Ils ont en outre réaffirmé l’importance pour toutes les parties de faire preuve de retenue dans toute activité susceptible d’exacerber les tensions, ce qui pourrait compromettre la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Ils ont réaffirmé leur engagement à assurer la mise en œuvre effective et intégrale de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer de Chine méridionale ASEAN - Chine de 2002 (DOC), et à maintenir et promouvoir un environnement propice aux négociations et à la conclusion rapide d’un Code de conduite substantiel et efficace en Mer de Chine méridionale (COC) conformément au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982.

22. Les deux dirigeants ont salué la dynamique positive insufflée par leurs discussions fructueuses et tournées vers l’avenir. Le secrétaire général et président Tô Lâm a remercié le président Ferdinand R. Marcos Jr. et le peuple philippin pour leur chaleureux accueil et a réaffirmé l’engagement du Vietnam à renforcer davantage son partenariat stratégique renforcé avec les Philippines. Le président Ferdinand R. Marcos Jr. a également accepté l’invitation du secrétaire général et président Tô Lâm à se rendre au Vietnam à une date qui conviendra aux deux parties.

VNA/CVN