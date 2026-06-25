Vietnam - Laos : l’édition en lao des Œuvres complètes de Hô Chi Minh renforce les relations spéciales

L’Académie nationale de politique et d’administration du Laos a organisé, le 24 juin à Vientiane, un colloque scientifique national accompagné d’une conférence consacrée à la diffusion et à l’application des Œuvres complètes de Hô Chi Minh auprès de ses cadres, enseignants et étudiants.

>> Renforcement de la coopération juridique et de l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos

>> La coopération juridique et judiciaire entre le Vietnam et le Laos gagne en efficacité

>> Renforcement de la coopération culturelle Vietnam - Laos

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des célébrations du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, du 49e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam - Laos, ainsi que du 64e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle marque une nouvelle étape dans la coopération théorique et la formation politique entre les deux Partis et les deux États, tout en contribuant à approfondir l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos.

Photo : VNA/CVN

Le projet de traduction intégrale en lao des Œuvres complètes de Hô Chi Minh, comprenant 15 volumes, constitue un projet national majeur bénéficiant de l’attention et des orientations des dirigeants des deux pays. Il est le fruit de la coopération entre l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos et l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh du Vietnam.

Les quinze volumes, ainsi qu'un Dictionnaire des études sur Hô Chi Minh, ont désormais été achevés et publiés en langue lao. Ces ouvrages sont largement utilisés dans la recherche scientifique, l’élaboration des orientations et des politiques du Parti populaire révolutionnaire lao et de l’État lao, ainsi que dans l’enseignement au sein du système éducatif national.

L’Académie nationale de politique et d’administration du Laos a également déployé un vaste programme de diffusion de cette collection à l’échelle nationale. Toutes les bibliothèques des écoles provinciales de politique et d’administration, ainsi que l’ensemble des écoles du Parti au Laos, disposent désormais de la version lao des Œuvres complètes de Hô Chi Minh à des fins d’enseignement et de recherche.

Lors de la conférence, les intervenants ont présenté le contenu des différents volumes de la collection ainsi que celui du Dictionnaire des études sur Hô Chi Minh, afin d’en favoriser une meilleure appropriation par les enseignants, chercheurs et étudiants.

Interrogé par l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le Prof. associé - Docteur Daosavan Kheuamixay, secrétaire adjoint du Comité du Parti et directeur adjoint de l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos, a souligné que ce projet de traduction bénéficie d’un soutien constant des plus hauts dirigeants des deux pays. Selon lui, ces ouvrages constituent désormais une référence importante pour la recherche scientifique, l’élaboration des politiques publiques et la formation des cadres.

Il a également rappelé que cette initiative rend hommage au Président Hô Chi Minh, fondateur de l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos, et s’est engagé à poursuivre la valorisation de ces travaux dans ses activités d’enseignement et de recherche.

Au-delà du colloque, les Œuvres complètes de Hô Chi Minh continueront de rayonner au Laos. Leur diffusion et leur mise en application contribuent non seulement à valoriser l’héritage idéologique du Président Hô Chi Minh, mais aussi à consolider l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN