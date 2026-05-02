Vietnam - Inde : créer un nouvel élan et hisser la coopération à un niveau supérieur

La visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm en Inde vise à impulser un nouvel élan et à porter le Partenariat stratégique global bilatéral à un niveau supérieur, à l’occasion de son 10 e anniversaire.

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Photo : VNA/CVN

La visite d’État du plus grand dirigeant du Vietnam Tô Lâm en Inde constitue un événement diplomatique majeur, revêtant une signification particulière, puisqu’il s’agit du premier déplacement en ce pays de Tô Lâm dans ses nouvelles fonctions, intervenant à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du Partenariat stratégique global entre les deux pays (2016-2026).

C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong dans une interview accordée à la presse à la veille de cette visite, précisant les objectifs, la portée ainsi que les attentes liées à ce déplacement.

Selon lui, à l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, à la tête d’une délégation de haut niveau, effectuera une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai 2026. Cette visite témoigne de l’importance que le Vietnam attache à son Partenariat stratégique global avec l’Inde ainsi qu’à la région de l’Asie du Sud, tout en offrant l’occasion de consolider et de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Le vice-ministre a indiqué que les deux parties procéderaient à un bilan de dix années de mise en œuvre de ce partenariat, afin de définir de nouvelles orientations stratégiques, de créer un nouvel élan et de structurer un cadre de coopération à un niveau supérieur pour la prochaine phase. Cette visite contribuera également à réaffirmer la convergence de vues et d’intérêts stratégiques entre les deux pays, tout en renforçant leur coordination au sein des forums régionaux et internationaux.

S’agissant des relations bilatérales, Nguyên Manh Cuong a souligné que l’Inde demeure un partenaire traditionnel et important du Vietnam en Asie du Sud, avec des relations stables, cohérentes et de plus en plus approfondies. L’établissement du Partenariat stratégique global en 2016 a marqué une avancée qualitative significative.

À ce jour, les deux pays disposent de plus de vingt mécanismes de coopération bilatérale dans divers domaines. La confiance politique ne cesse de se consolider grâce à des échanges réguliers de délégations, notamment de haut niveau. La coopération en matière de défense et de sécurité s’intensifie de manière substantielle, tandis que les échanges économiques et commerciaux enregistrent une croissance dynamique, avec un volume d’échanges bilatéraux atteignant environ 15 à 16 milliards de dollars par an. L’Inde figure désormais parmi les dix premiers partenaires commerciaux du Vietnam.

Parallèlement, les deux pays élargissent leur coopération à de nouveaux secteurs tels que les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, les énergies propres et les données satellitaires, tout en intensifiant les échanges culturels et les contacts entre les peuples.

Concernant les attentes de cette visite, le vice-ministre a indiqué que le dirigeant vietnamien mènera un programme riche à New Delhi et à Mumbai, mettant l’accent sur des domaines de coopération prometteurs tels que les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, la santé, les énergies propres et les infrastructures.

Outre les entretiens et rencontres de haut niveau, de nombreuses activités concrètes seront organisées, notamment des forums sur la finance, les sciences et technologies et l’innovation. Ces initiatives devraient ouvrir de nouvelles perspectives pour élargir les marchés, stimuler les investissements, renforcer les chaînes d’approvisionnement et mobiliser des ressources au service du développement.

Le vice-ministre a enfin affirmé que cette visite traduit la détermination commune des deux pays à porter leur relation d’amitié traditionnelle à un niveau supérieur, plus profond et plus efficace. Elle devrait constituer un jalon politique important, contribuant à redéfinir un cadre de coopération renforcé entre le Vietnam et l’Inde, au bénéfice des populations et des entreprises, tout en contribuant à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région.

VNA/CVN