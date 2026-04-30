Le dirigeant vietnamien Tô Lâm attendu en Inde

À l’invitation de Narendra Modi, le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm effectuera une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai 2026, selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

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Photo : VNA/CVN

À l’invitation du Premier ministre de l’Inde, Narendra Modi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai 2026.

Cette information a été annoncée dans un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN