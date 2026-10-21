Le dirigeant Tô Lâm salue le rôle des Vietnamiens d’Europe du Nord

Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, a rencontré, le 20 octobre à Copenhague, le personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que les représentants de la communauté vietnamienne au Danemark, en Islande et dans le Sud de la Suède.

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L’ambassadeur du Vietnam au Danemark, Nguyên Lê Thanh, a indiqué que la communauté vietnamienne était bien intégrée dans la société danoise et contribuait activement à son développement, gagnant ainsi l’estime des autorités et de la population locales.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, les représentants des Vietnamiens établis dans ces trois pays ont exprimé leur émotion et leur gratitude pour l’attention que leur portent le Parti et l’État. Ils ont réaffirmé leur volonté de rester unis, de préserver leurs liens avec leur pays d’origine et de servir de passerelle pour renforcer l’amitié et la coopération entre le Vietnam et leurs pays d’accueil.

Prenant la parole, le secrétaire général du PCV et président de la République, Tô Lâm, a souligné les relations d’amitié traditionnelles et la bonne coopération entre le Vietnam et le Danemark, la Suède et l’Islande. Il a salué la contribution des Vietnamiens de l’étranger, véritables «ambassadeurs culturels» et «ambassadeurs de l’amitié», au rapprochement et au développement de la coopération au fil des décennies.

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Le dirigeant Tô Lâm a souligné que le Parti et l’État avaient besoin de la contribution des Vietnamiens de l’étranger au développement national. Il a rappelé que la Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique reconnaissait ces derniers comme une ressource stratégique importante pour renforcer la puissance globale du pays.

Il s’est dit convaincu que les communautés vietnamiennes au Danemark, en Islande et en Suède continueraient de s’intégrer harmonieusement dans leurs sociétés d’accueil, tout en préservant leurs liens avec leur Patrie et en contribuant à la construction d’un Vietnam puissant et prospère. Il les a encouragées à mettre à profit leur réputation et leurs réseaux locaux pour renforcer la coopération entre le Vietnam et ces trois pays.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm a également souhaité que les jeunes générations, notamment les experts et intellectuels vietnamiens établis dans ces pays, contribuent au transfert de technologies et de connaissances, au partage d’expériences en matière de gestion moderne et à la mobilisation de financements verts au service du développement national.

Enfin, saluant les efforts du personnel de l’ambassade du Vietnam au Danemark, il l’a appelé à faire preuve de davantage d’initiative et de créativité pour promouvoir les relations bilatérales, renforcer la protection consulaire et le soutien à la communauté vietnamienne, tout en continuant de jouer son rôle de trait d’union entre les Vietnamiens de l’étranger et leur pays d’origine.

VNA/CVN