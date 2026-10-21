Vietnam - Danemark : déclaration commune pour un partenariat stratégique global

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, ont convenu d’élever les relations entre les deux pays au rang de partenariat stratégique global, à l’occasion de la visite d’État du dirigeant vietnamien au Danemark du 19 au 21 octobre 2026, à l’invitation du roi Frederik X.

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Photo: VNA/CVN

Cette visite intervient alors que les deux pays célèbrent les 55 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques, en 1971. Après la mise en place d’un partenariat global en 2013, puis d’un partenariat stratégique vert en 2023, cette nouvelle étape traduit leur volonté commune de renforcer une coopération fondée sur la confiance, l’égalité et le respect mutuel, dans l’intérêt des deux nations.

Dans leur Déclaration commune, les deux parties soulignent l’importance des intérêts partagés, du respect réciproque et des liens historiques pour approfondir leur partenariat. Elles entendent consolider leur coopération politique et leur compréhension mutuelle en intensifiant davantage les visites et les contacts bilatéraux de haut niveau par tous les canaux entre les institutions danoises et vietnamiennes, notamment, du côté vietnamien, le Parti communiste, l’État, le gouvernement, l’Assemblée nationale et les autorités locales, tout en renforçant la coopération législative, les consultations politiques et les échanges entre les populations. Elles saluent également l’établissement d’un consulat général du Danemark à Hô Chi Minh-Ville.

Sur le plan international, le Vietnam et le Danemark réaffirment leur attachement au multilatéralisme, au respect du droit international et au rôle central des Nations unies. Ils soulignent la nécessité de préserver la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol, ainsi que la fluidité du commerce maritime, notamment en Mer Orientale, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Les deux pays soutiennent le règlement pacifique des différends et la mise en œuvre intégrale de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale de 2002, ainsi que les efforts visant à conclure un code de conduite substantiel et efficace.

Le renforcement des échanges commerciaux et des investissements constitue un autre axe majeur. Les deux parties souhaitent lever les obstacles au commerce, améliorer l’accès aux marchés et développer les chaînes d’approvisionnement, en s’appuyant notamment sur l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA). Elles entendent encourager les investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée, les technologies de pointe, les énergies renouvelables, l’agriculture, la logistique, les transports maritimes verts, la santé, l’éducation et l’économie numérique.

La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique feront également l’objet d’une coopération accrue, notamment dans la recherche conjointe, le transfert de connaissances, la commercialisation des résultats scientifiques, le développement des incubateurs technologiques et les villes intelligentes. Les deux pays souhaitent aussi faciliter les échanges d’étudiants et de chercheurs.

La transition verte occupe une place centrale dans le nouveau partenariat. Le Vietnam et le Danemark s’engagent à renforcer leur coopération en matière de lutte contre le changement climatique, de protection de l’environnement, de sécurité énergétique et de développement durable. Ils entendent accélérer les projets d’énergies renouvelables, réduire les émissions de carbone et favoriser l’accès aux financements climatiques. Le programme de partenariat énergétique Vietnam - Danemark contribuera notamment à la transition énergétique du Vietnam et à son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Les deux parties renforceront leur coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation en réponse aux besoins du marché du travail. Cette coopération comprendra notamment un partenariat stratégique sectoriel dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP), couvrant la mise à disposition de main-d’œuvre et la sécurité au travail. Elle visera à contribuer à une croissance durable, à développer des ressources humaines hautement qualifiées, à renforcer les liens de coopération entre les établissements de formation et les écoles des deux pays, ainsi qu’à accroître le nombre de bourses accordées aux étudiants vietnamiens.

Les deux parties axeront leur coopération en matière de défense et de sécurité sur les domaines présentant des priorités communes, notamment à travers l’établissement d’un mécanisme de dialogue bilatéral sur la sécurité maritime, axé en particulier sur la connaissance de la situation maritime, la liberté de navigation, la lutte contre les menaces non traditionnelles pesant sur la sécurité maritime, ainsi que le respect du droit et des normes internationaux en matière maritime et environnementale ; la reconnaissance de l’importance du renforcement de la coopération et du dialogue régionaux dans le domaine maritime. À cet égard, le Danemark s’est déclaré prêt à soutenir les efforts de l’ASEAN visant à promouvoir la connectivité maritime, ainsi que la sûreté et la sécurité maritimes.

Les deux parties ont souligné l’importance du Forum des garde-côtes de l’ASEAN en tant que plateforme de promotion de la coopération et du dialogue régionaux en matière de sécurité maritime. Elles soutiendront le renforcement du dialogue dans le cadre de ce forum afin de consolider la gouvernance maritime, de protéger les ressources marines et de contribuer au maintien de la stabilité dans les espaces maritimes du Vietnam.

La coopération s’étendra également à la lutte contre la criminalité transnationale, à la santé, à la formation professionnelle, à l’agriculture durable et aux statistiques. Les deux parties souhaitent renforcer les échanges culturels, les liens entre les collectivités locales et les initiatives conjointes dans les domaines des villes vertes, des transports durables, de l’éducation, de la santé et du tourisme.

Pour concrétiser les engagements pris, le Vietnam et le Danemark élaboreront des plans d’action communs destinés à assurer la mise en œuvre effective de leur partenariat stratégique global. La Déclaration commune a été adoptée à Copenhague le 20 octobre 2026, en versions vietnamienne et anglaise faisant également foi.

VNA/CVN