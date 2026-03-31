Vietnam et Grèce renforcent leur coopération en matière de travail

L'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a souligné la volonté du Vietnam d'accélérer la signature d'un mémorandum d'entente avec la Grèce sur la coopération en matière de travail. Ce mémorandum vise à créer un cadre juridique clair pour cette collaboration et à garantir la protection des travailleurs conformément aux réglementations des deux pays.

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Lors d'une rencontre le 30 mars avec le ministre grec des Migrations et de l'Asile, Athanasios Plevris, l'ambassadrice a également présenté un aperçu plus large de la coopération vietnamienne en matière de travail, notamment son engagement avec ses partenaires européens, dont la Grèce.

Photo : VNA/CVN

Selon les chiffres officiels, près de 1.500 travailleurs vietnamiens sont actuellement autorisés à travailler en Grèce, occupant des emplois saisonniers ou de longue durée. Les employeurs grecs apprécient particulièrement l'éthique professionnelle, les compétences et l'adaptabilité des travailleurs vietnamiens. Ce constat a été confirmé lors d'un atelier de coopération gréco-vietnamien sur le travail, organisé à Athènes en décembre 2025 et qui a réuni 130 représentants d'agences de recrutement, d'organisations professionnelles et d'entreprises.

Athanasios Plevris a déclaré que la Grèce souhaite approfondir ses liens en matière de travail et formaliser des accords avec ses pays partenaires, dont le Vietnam, afin de faciliter le recrutement légal de travailleurs étrangers et de répondre à la demande croissante de main-d'œuvre liée à la croissance économique. Il a ajouté que les travailleurs vietnamiens sont reconnus pour leur professionnalisme, leur diligence et leur faible impact sur les conditions de travail.

Les deux parties devraient reprendre les négociations afin de finaliser les modalités de l'accord, conformément à leurs systèmes juridiques respectifs, ce qui pourrait permettre une signature rapide du mémorandum.

La Grèce aurait besoin d'environ 100.000 travailleurs étrangers par an. Parmi les principaux pays d'origine de ces travailleurs figurent la Roumanie, l'Albanie, l'Ukraine, l'Égypte, le Pakistan, le Bangladesh, l'Inde, les Philippines, la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam.

VNA/CVN