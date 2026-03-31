Le chef du Parti exige de lever les goulots institutionnels pour la croissance

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné mardi 31 mars la nécessité d’empêcher que les retards institutionnels n’entravent le développement national, appelant à des efforts plus soutenus pour traduire les orientations et politiques du Parti en programmes législatives et résolutions.

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Le chef du Parti, également chef de l’équipe d’inspection et de supervision n°10 du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti, a fait ces remarques lors d’une conférence pour examiner un projet de rapport sur le premier cycle d’inspection et de supervision, et pour lancer le deuxième cycle vis-à-vis de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné le rôle proactif et décisif du Comité du Parti de l’Assemblée nationale dans la concrétisation des orientations du Parti en plans d’action et programmes spécifiques.

Le secrétaire général Tô Lâm a noté que les activités législatives ont continué d’évoluer de manière plus substantielle, avec un changement plus marqué dans la mentalité législative visant à lever les obstacles, à débloquer des ressources pour le développement et à garantir la direction globale du Parti.

Il a également salué la bonne organisation des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Le leader du Parti a souligné que la mise en œuvre de la résolution du XVIe Congrès national du Parti devait demeurer une priorité constante et essentielle tout au long du mandat. Il a appelé à promouvoir l’esprit du congrès au sein de toutes les cellules et parmi tous les responsables du Parti, et à l’intégrer étroitement aux programmes, plans, politiques et résultats concrets afin d’ancrer la résolution du congrès dans la réalité.

Mettant en avant les attentes du public, il a exhorté l’Assemblée nationale à transformer la confiance des électeurs en actions concrètes, notamment des décisions politiques judicieuses, une législation de haute qualité et un contrôle efficace, tout en appelant à des préparatifs approfondis pour la première session de la XVIe législature, la décrivant comme un événement charnière qui façonnera les activités législatives pour l’ensemble de la législature et institutionnalisera les décisions clés récemment adoptées lors de la deuxième Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a en outre souligné l’importance de renouveler la pensée législative et d’améliorer les cadres institutionnels conformément à la résolution n°66 du Politburo, tout en renforçant l’édification du Parti au sein de l’Assemblée nationale pour garantir l’intégrité, la discipline et la résilience.

Concernant la deuxième phase d’inspection et de supervision, il a souligné le rôle crucial de la qualité et la surveillance législative pour atteindre les objectifs de croissance économique à deux chiffres. Il a insisté sur la nécessité d’une révision globale du système juridique et d’une légifération rapide des contenus des résolutions gouvernementales relevant de l’autorité législative déléguée.

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a affirmé que le Comité du Parti de l’Assemblée nationale se concentrerait sur l’organisation de la première session de la XVIe législature, l’achèvement des tâches post-électorales et le perfectionnement des cadres juridiques pour les aligner sur les principales politiques du Parti, tout en remédiant aux lacunes identifiées de manière opportune et efficace.

VNA/CVN