La supervision de la permanence du Comité du Parti du gouvernement sur de bonnes notes

L’équipe d’inspection et de supervision n°26 du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti ont tenu mardi 31 mars une conférence pour examiner et approuver le projet de rapport d’inspection et de supervision en 2026 de la permanence du Comité du Parti du gouvernement.

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S’exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui est également secrétaire du Comité du Parti du gouvernement, a déclaré que le Comité du Parti gouvernemental, le gouvernement et le Premier ministre avaient publié des centaines de documents, dont des résolutions, des plans d’action, des directives et des dépêches officielles, afin de favoriser l’étude et la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti, parallèlement aux préparatifs pour les élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Photo: VNA/CVN

Au total, 133 documents ont été promulgués pour mettre en œuvre la directive n°01-CT/TW, conformément aux principales résolutions stratégiques du Politburo. Les instances administratives à travers le pays ont accompli un travail considérable, contribuant ainsi au bon déroulement et au succès des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Le Premier ministre a exhorté l’équipe d’inspection et de supervision à maintenir une étroite coordination avec la permanence du Comité du Parti du gouvernement afin de mettre à jour les chiffres, d’affiner le contenu et de finaliser le rapport, en veillant à ce qu’il reflète à la fois le processus de mise en œuvre et les résultats concrets.

Il a également demandé des recommandations supplémentaires sur la rationalisation de l’appareil organisationnel de la permanence, des organes d’aide du Comité du Parti du gouvernement, et le renforcement de la gestion des membres du Parti, en particulier ceux travaillant dans les entreprises publiques.

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En conclusion de la réunion, Nguyên Thanh Nghi, membre du Politburo, président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti et chef de l’équipe d’inspection et de supervision n°26, a déclaré que l’équipe avait salué la direction proactive et efficace du Comité du Parti du gouvernement dans la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et dans l’organisation des élections de manière structurée et efficace.

Il a demandé à l’équipe de prendre en compte les observations formulées, de finaliser son rapport et de préparer la deuxième phase de l’inspection, qui portera sur le fonctionnement des administrations locales dans le cadre du modèle d’administration locale à deux niveaux, les solutions permettant d’atteindre une croissance supérieure à 10% sur la période 2026-2030 et la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

VNA/CVN