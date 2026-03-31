Vietnam et France renforcent leurs liens de Parti

L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a rencontré Taylan Coskun, membre du Politburo du Parti communiste français (PCF) chargé des relations avec le Vietnam, le 30 mars, afin d’explorer les moyens de consolider davantage les liens traditionnels entre les deux partis et de soutenir le Partenariat stratégique global franco-vietnamien.

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Lors de cette rencontre, l’ambassadeur a félicité Taylan Coskun pour son élection au conseil municipal de Montreuil et s’est félicité du bon score du PCF aux élections municipales de mars 2026. Il a souligné que la réélection dès le premier tour du secrétaire national Fabien Roussel, ainsi que les gains réalisés dans des circonscriptions clés, témoignent de la crédibilité, de la force intrinsèque et du solide soutien populaire dont bénéficie le PCF.

Photo : VNA/CVN

Pour l'avenir, il a souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement la déclaration conjointe élevant les relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global, en accordant la priorité à la coopération en matière de défense et de sécurité, de transition énergétique et d'infrastructures de transport. Il a également exhorté le PCF à poursuivre son soutien aux efforts de collecte de documents historiques relatifs au président Hô Chi Minh et aux autres dirigeants vietnamiens de longue date lors de leurs séjours en France.

De son côté, Taylan Coskun a réaffirmé l'engagement indéfectible du PCF envers son amitié de longue date avec le Parti communiste et le peuple vietnamiens, s'engageant à approfondir encore davantage la solidarité et la coopération.

Il a ajouté que le PCF prépare son congrès national, prévu début juillet 2026, et envisage des échanges de délégations afin de renforcer le dialogue entre les deux partis. Il a également plaidé en faveur d'une coordination accrue en matière de recherche historique, suggérant la mise en place rapide d'un mécanisme dédié pour en garantir l'efficacité.

VNA/CVN