Venezuela : les secouristes vietnamiens prêts à intervenir dans l'État de La Guaira

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|La délégation vietnamienne effectue une reconnaissance de terrain dans l'État de La Guaira, afin de préparer le déploiement de personnel et de matériel pour les opérations de recherche et de sauvetage.
|Photo : VNA/CVN
Le chef de la délégation, accompagné de plusieurs membres de l'équipe et de représentants vénézuéliens, s'est ensuite rendu sur le terrain dans l'État de La Guaira, la région la plus durement touchée par le récent double séisme, afin de préparer le déploiement du personnel et des équipements de recherche et de sauvetage.
Plus tôt dans la journée du 29 juin (heure locale), l'avion transportant la délégation vietnamienne, composée de 124 militaires et policiers relevant des ministères de la Défense et de la Police, avait atterri à l'aéroport international de Maiquetia, dans l'État de La Guaira.
À ce jour, le Vietnam figure parmi la trentaine de pays ayant envoyé des équipes de secours au Venezuela pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage.
VNA/CVN